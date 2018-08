Melanie Griffith reaparece e impacta con "nuevo" rostro

Poco después de haber cumplido los 61 años de edad y de tomarse un tiempo libre para cuidar a sus hijos, Melanie Griffith reapareció ante los medios siendo la imagen de la revista estadounidense "Instyle".

La actriz compartió la sesión de fotografías en la que participó y sorprendió a sus seguidores por su cambio de rostro. En la edición, la ganadora del Globo de Oro reveló que se encuentra soltera y dice estar lista para su próximo acto.

La ex pareja de Antonio Banderas opinó sobre las aplicación de citas que actualmente existen. "No, Jesús. Tinder o algo así sería tan hortera, creo. Creo que puedo encontrar a alguien por mi cuenta. Pero si conoces a alguien, por favor dime", señaló en la entrevista.

"Me encantaría enamorarme y tener un romance, una relación, pero no lo hice. Sigo buscando. He tenido un par de amantes pero no una relación"

