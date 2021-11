“Medellín ya no es Pablo Escobar; ahora es Maluma”

Maluma se proclamó vencedor ayer en la pugna por el Europe Music Award (EMAs) de la cadena MTV al Mejor artista latino durante la vigésimo octava edición de la ceremonia de entrega de estos galardones, celebrada en Budapest, Hungría.

"Esto va para Medellín, Colombia, que ya no es Pablo Escobar nunca más; ahora es Maluma y J Balvin", dijo ayer al recoger su premio en el Papp László Budapest Sportaréna, el primero entregado en la velada.

En su discurso, ha dado las gracias a su equipo y a su madre ("Mamá, te amo", ha dicho en español), tras declararse "muy orgulloso de ser latino".

"Ha sido duro llegar aquí", ha recordado también, feliz con su galardón y a pocos minutos de ser asimismo uno de los artistas que han actuado en la gala con su sencillo "Mama Tetema".

Ed Sheeran. El cantautor se presentó en el escenario de los Europe Music Awards, tras superar el COVID-19 que le diagnosticaron hace unas semanas. AFP

Su distinción como Mejor artista latino es aún más meritoria si se tiene en cuenta la categoría de sus rivales por ese galardón: Bad Bunny, J Balvin, Rosalía, Rauw Alejandro y Shakira.

Maluma, que venía asimismo de alzarse como ganador el pasado año en la categoría de Mejor video latino en los Video Music Awards (VMA), la rama americana de estos premios de MTV, suma el EMA a una trayectoria avalada también por el Latin Grammy 2018 al mejor álbum vocal de pop contemporáneo que consiguió por "Fame".



Más incluyentes

Este año, la vigésimo octava edición de los Europe Music Awards de MTV cumplieron lo que prometieron, y la gala estuvo llena de mensajes por la igualdad y por la visibilización de los derechos del colectivo LGBTQ+, mermados en Hungría: "Esto se trata de respeto y de ponernos en pie a su favor", señaló la presentadora de la premiación, la rapera Saweetie.

Los reyes de la noche

Cabe señalar que los máximos ganadores de la velada fueron Ed Sheeran y BTS, al obtener dos y cuatro galardones, respectivamente.

En particular, Ed Sheeran se alzó con el premio al Mejor artista y el de Mejor canción por "Bad Habits", mientras que la banda surcoreana BTS se hizo con los de Mejor grupo y Mejor artista pop, así como con los de Mejor artista de K-Pop y Mejores fans.



Más ganadores

Saweetie. La cantante fue elegida como artista revelación en detrimento del puertorriqueño Rauw Alejandro.

A diferencia de Justin Bieber, el máximo nominado, que se ha ido de vacío, Lil Nas X materializó su candidatura a Mejor video con el controvertido clip del tema "MONTERO (Call Me By Your Name)".

Respecto al resto de géneros, Nicki Minaj ganó la categoría de Mejor artista de hip hop, YUNGBLUD se quedó con el reconocimiento a Música alternativa y David Guetta con el de Mejor música electrónica.

Entre los artistas que dejaron su nombre grabado por primera vez en los EMAs, está Saweetie, designada artista revelación en detrimento del puertorriqueño Rauw Alejandro, mientras que Olivia Rodrigo se llevó la categoría reservada a las figuras pujantes que impulsa MTV ("Best Push").Por último, Doja Cat y SZA fueron acreedoras de la distinción a la Mejor colaboración por el tema "Kiss Me More" y Billie Eilish fue reconocida por el Mejor video con mensaje positivo por "Your Power".

Tras el paréntesis pandémico de 2020 y el multitudinario concierto del sábado en la Plaza de los Héroes de Budapest con OneRepublic, esta fue la primera ceremonia con actuaciones en vivo, en Hungría.

MQ