Me sé el Himno mejor que Las Mañanitas: Carlos Rivera

Este domingo Carlos Rivera fue invitado por segunda vez a cantar el Himno Nacional previo a un partido de futbol.

El cantante llegó al Estadio Azteca para entonarlo poco antes del partido entre el Cruz Azul y el América y, a diferencia de muchos artistas que se vuelven tendencia por sus equivocaciones, Carlos la libró muy bien y él mismo dice la razón. Sin embargo en las redes sociales muchos usuarios señalaron que el cantante había hecho playback.

"Me sé el Himno mejor que Las Mañanitas. Yo gané muchos concursos de niño cantándolo, tenía nueve años y me ponían con los niños de 12 para ir a concursar, así que me lo sé perfecto y eso me tenía tranquilo. Lo disfruté mucho, tenía la piel chinita", declaró horas después, ya que del estadio se fue a Televisa, donde tenía la final de "La Voz... México". Su concursante, Cristina Ramos, fue la ganadora de dicha competencia.

JB