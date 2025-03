Mayrín Villanueva alerta sobre hackeo y uso indebido de su imagen

La actriz mexicana Mayrín Villanueva denunció que su cuenta oficial de Facebook fue hackeada y utilizada para lucrar con su imagen mediante la difusión de contenido falso.

Villanueva, de 54 años, explicó que, al no usar con frecuencia su cuenta, tardó en percatarse del incidente. Sin embargo, comenzó a recibir mensajes de amigos y conocidos preguntándole sobre imágenes en las que aparecía en poses inusuales y con poca ropa, algo que no es característico de ella.

En declaraciones a Televisa Espectáculos, la protagonista de Vecinos aseguró que aunque personalmente no se siente afectada por el mal uso de su imagen, sí le preocupa que otras personas puedan ser engañadas por la difusión de supuestos contenidos exclusivos.

"Me han enseñado fotos en las que, gracias a la Inteligencia Artificial, utilizan mi rostro en cuerpos que no son míos. ¡No caigan en el engaño, no soy yo, es todo mentira!", advirtió la actriz de telenovelas como Una familia con suerte y Mi corazón es tuyo.

Villanueva, quien está casada desde 2009 con el actor Eduardo Santamarina, confesó que ninguno de los dos es experto en tecnología, lo que hizo que no le dieran demasiada importancia al hackeo en un principio. Sin embargo, al notar el impacto del fraude, decidió alertar a sus seguidores y al público en general.

Actualmente, la actriz se prepara para el estreno en México de la telenovela Juegos de amor y poder, programado para el domingo 31 de marzo.

