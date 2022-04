Mayra Rojas: Amenazan a la actriz mexicana por apoyar a Luis de Llano

Hace unas semanas Mayra Rojas acaparó la atención mediática por pronunciarse sobre la denuncia pública que hizo Sasha Sokol en su cuenta de Twitter el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en la cual acusó fue víctima de abuso por parte de Luis de Llano cuando ella era una menor de edad.

Tras la confesión de la exintegrante de Timbiriche, la actriz Mayra Rojas externó su opinión en una entrevista que otorgó al programa "Ventaneando". En ella dijo que Luis de Llano siempre había mantenido una actitud intachable con ella y con su hermana, la fallecida Lorena Rojas. No obstante, lo que generó polémica, fue que cuestionó la presencia de la mamá de Sasha en este asunto.

"Mi única pregunta es: ‘¿Dónde estaba la mamá de Sasha?’, donde estaría Mayra en un momento en el que mi hija tan pequeña tiene una relación con un hombre brutalmente mayor, dónde estoy yo como mamá", expresó Rojas el pasado 11 de marzo.

Tras esas declaraciones, los usuarios de las redes sociales se le fueron encima a la mujer de 57 años, incluso, ella y sus hijos recibieron amenazas de muerte por algunos internautas. "Estaba fuera de contexto, no sabía bien a bien qué es lo que había pasado, hasta después me enteré. Y hay cosas que siempre voy a sostener, yo como mamá, la protección de mis hijos, estar pendiente de mis hijos. El abuso sobre una mujer, sobre un niño, jamás voy a estar a favor, pero tampoco puedo tachar a ninguna de las dos partes", comentó Mayra.

"Se volcaron las redes en contra mía y ofrezco una disculpa si es que cabe, porque me voy a quedar siempre con mi idea, con mi manera de ver la vida, y esto no agrede a nadie. Yo jamás voy a agredir ni a Sasha ni a Luis, sean quien sean, hayan hecho lo que hayan hecho, ¿yo quien soy para juzgarlos?, yo no puedo", agregó la actriz, quien fue reconocida internacionalmente al darle la voz en español a Yzma en las películas de Disney, "The Emperor’s New Groove" y "Kronk’s New Groove".

Para finalizar, Mayra contó que lo que más la sorprendió fue que los internautas no tuvieron filtros a la hora de atacarla en las plataformas digitales ya que están escondidos atrás de un teléfono: "Es algo que me duele, y es gente que no conozco, que está atrás de un teléfono, digo hoy me despedazan en las redes porque yo estoy a favor de un pedófilo, digo ‘¡madre mía!, la gente no tiene filtros para agredir’, y lo peor de todo es que no sólo hablaban de lo que yo había dicho acerca de Sasha o de Luis.

Se fueron sobre mis hijos, y que ‘ojalá que mis hijos vivieran cosas así y que el diablo me iba a…’, y ofreces una disculpa porque también es válido decir ‘chin… no lo dije de la manera correcta’, pero jamás voy a lastimar a alguien ni lo hago con esa intención", concluyó Mayra Rojas.

