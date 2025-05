Seguramente no hay forma de competir con la segunda temporada de "The Lasf Of Us" en este momento, sin embargo, Max tiene preparados varios estrenos de películas y series en mayo para que tengas algunas otras opciones en la plataforma de streaming. Además de poder disfrutar cada uno de los episodios faltantes de la serie de drama y horror.

Estas son las fechas de estreno de los episodios de The Last Of Us:

Episodio 1: Ya disponible.

Episodio 2: Ya disponible.

Episodio 3: Ya disponible.

Episodio 4: 04 de mayo.

Episodio 5: 11 de mayo.

Episodio 6: 18 de mayo.

Final de temporada: 25 de mayo.

Todos los estrenos de Max en mayo

Series

Una ola de treinta metros’ - 02/05/2025

‘Malditos’ - 02/05/2025

‘World Between Us’ - 02/05/2025

Belleza fatal - 05/05/2025

Siguiendo a Conan O’Brien - 08/05/2025

‘Bloody Trophy’ - 09/05/2025

‘The Prince’ - 09/05/2025

‘Favaritx’ - 09/05/2025

Duster - 16/05/2025

‘BATTLE OF CULIACÁN. HEIRS OF THE CARTE - 22/05/2025

Pee-Wee as Hilmsef - 23/05/2025

Rick y Morty Temporada 8 - 26/05/2025

And Just Like That Temporada 3 - 30/05/2025

Películas

‘Los ojos de Julia’ - 01/05/2025

‘Reinas’ - 01/05/2025

‘Ahora o nunca’ - 01/05/2025

‘Requisitos para ser una persona normal’ - 01/05/2025

‘Los días que vendrán’ - 03/05/2025

‘María y los demás’ - 03/05/2025

‘Los hermanos Sisters’ - 03/05/2025

‘Elle’ - 04/05/2025

‘Que se mueran los feos’ - 04/05/2025

