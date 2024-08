Después de su reciente estreno en cines, la plataforma de streaming MAX ampliará su catálogo en agosto con algunos de los grandes éxitos cinematográficos de los últimos meses, permitiendo a los espectadores disfrutar de estas producciones desde la comodidad de su hogar.

Entre los destacados se encuentran desde la última entrega del universo Mad Max con Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth, hasta el debut en la gran pantalla de Ishana Night Shyamalan. A continuación, presentamos los estrenos más esperados de MAX para este mes.

¡Patos!

 

Dir. Benjamin Renner, Estreno el 2 de agosto

El primer título que llegará a MAX en agosto es ¡Patos! (Migration), una película del equipo responsable de éxitos como Super Mario Bros. (The Super Mario Bros. Movie), Minions y La vida secreta de tus mascotas (The Secret Life of Pets). La trama sigue a la familia Mallard, un grupo de patos que intenta persuadir a su padre sobreprotector para que deje su estanque y emprenda unas vacaciones emocionantes. Su viaje tropical se ve interrumpido cuando se pierden en la ciudad de Nueva York.

Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma

 

Dir. Gil Kenan, Estreno el 9 de agosto

A dos años del estreno de Ghostbusters: El Legado (Ghostbusters: Afterlife), MAX añade a su catálogo la cuarta entrega de la franquicia, Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma (Ghostbusters: Frozen Empire). En esta nueva película, los Spengler continúan con el negocio familiar en el antiguo cuartel de bomberos de Nueva York. Sin embargo, el hallazgo de un antiguo artefacto desata una fuerza malévola, obligando a las nuevas y viejas generaciones de cazafantasmas a unir fuerzas para prevenir una segunda Edad de Hielo. El film es dirigido por Gil Kenan, quien también escribió la entrega anterior, y cuenta con el regreso de Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon y Bill Murray.

Furiosa: de la saga Mad Max

 

Dir. George Miller, Estreno el 16 de agosto

Otro estreno destacado en agosto es Furiosa: de la saga Mad Max, protagonizado por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth. Esta película se enfoca en el origen del personaje Furiosa, previamente interpretado por Charlize Theron. Ambientada después del colapso, la trama sigue a Furiosa mientras es capturada por una horda de motoristas liderados por el Señor de la Guerra, Dementus. En medio de una lucha por el poder, Furiosa debe superar diversas pruebas para regresar a su hogar.

Tarot de la muerte

 

Dir. Anna Halberg y Spenser Cohen, Estreno el 16 de agosto

MAX también presentará Tarot de la muerte (Tarot), una película de terror inspirada en la novela Horrorscope de Nicholas Adams. Dirigida por Anna Halberg y Spenser Cohen, la historia sigue a un grupo de amigos que infringe una regla fundamental de la lectura del tarot: usar una baraja ajena. Esto desata una fuerza malévola atrapada en las cartas, llevando a cada uno a enfrentar una carrera contra la muerte similar a Destino Final (Final Destination, 2000).

Aguas siniestras

 

Dir. Bryce McGuire, Estreno el 30 de agosto

Finalmente, Aguas siniestras (Night Swim) cuenta la historia de Ray Waller, un exjugador de béisbol que, tras una enfermedad degenerativa, se muda con su familia a una nueva casa con una piscina en el patio trasero. Aunque espera que la piscina sea una fuente de diversión y terapia, un oscuro secreto del pasado de la casa desata una fuerza malévola que amenaza con arrastrarlos hacia un terror inevitable. Este filme, coproducido por Blumhouse y Atomic Monster, está basado en un cortometraje de Bryce McGuire, quien debuta como director en este largometraje sobrenatural. El elenco incluye a la nominada al Oscar Kerry Condon y Wyatt Russell.

Estos estrenos prometen ofrecer una variedad de opciones para todos los gustos en el catálogo de MAX este agosto.

BB