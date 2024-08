Películas y series que quizá no sabías que tenían libro

El séptimo arte ha tomado inspiración en diversas obras literarias, algunas adaptaciones son muy conocidas, pero otras no tanto. Por esta razón aquí te traemos una lista de algunas películas y series basadas en libros.

Películas

Perdida:

Esta película se basa en la novela del mismo nombre y está escrita por la autora estadounidense Gillian Flynn en 2012. El libro narra la desaparición de la esposa de Nick Dunne y cómo la policía sospecha que él tiene algo que ver con el posible crimen. La película fue estrenada en octubre del 2014, está dirigida por David Fincher y protagonizada por Ben Affleck y Rosamund Pike.

 

El castillo ambulante:

La película se basa en el libro El castillo ambulante, que está escrito por la autora británica Diana Wynne Jones y publicada en 1986, además cuenta con dos secuelas; El castillo en el aire y La casa de los mil pasillos. La novela trata de la maldición de Sophie Hatter y su búsqueda de ayuda en el castillo ambulante. En 2004 se estrenó la película animada, dirigida por Hayao Miyazaki.

 

Siempre Alice:

La película está basada en el libro del mismo nombre y está escrito por la neurocientífica americana Lisa Genova. La novela se publicó en marzo de 2009 y narra la vida de Alice Howland y las dificultades que tiene para vivir con su familia después de haber sido diagnosticada con Alzheimer de inicio temprano. La película está protagonizada por Julianne Moore y dirigida por Wash Westmoreland y Richard Glatzer.

 

Soy el número cuatro:

Se basa en la saga de libros “Los legados de Lorien”, escrita por James Frey y Jobie Hughes bajo el seudónimo de Pittacus Lore, el primer libro se llama Soy el número cuatro, publicada en agosto de 2010. La novela trata sobre los últimos Lorienses que se refugian en la Tierra después de la aniquilación de su planeta. La película está dirigida por D. J. Caruso y protagonizada por Alex Pettyfer.

 

La habitación:

La película se basa en la novela del mismo nombre y está escrita por la irlandesa Emma Donoghue en el año 2010 y trata sobre la historia de una joven que fue secuestrada a los 17 años por “el viejo Nick” y años después planea una huida junto con su hijo. Dirigida por Lenny Abrahamson y protagonizada por Brie Larson y Jacob Tremblay.

 

El gran truco:

Basada en la novela El prestigio, escrita por el británico Christopher Priest en 1995. Cuenta la rivalidad de dos ilusionistas, Alfred Borden y Rupert Angier, que luchan por superar al otro. La película está dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale y Hugh Jackman en 2006.

 

Predestinación:

Está película no está basada como tal en un libro, sino en un relato corto llamado All You Zombies de Robert A. Heinlein en julio de 1958 y publicado por primera vez en The Magazine of Fantasy & Science Fiction en la edición de marzo de 1959. La historia trata sobre una serie de paradojas causadas por complejos viajes en el tiempo. La película está protagonizada por Ethan Hawke, Sarah Snook y Noah Taylor, dirigida por los hermanos Michael y Peter Spierig en 2014.

 

Series

Altered Carbon:

Está basada en la novela del mismo nombre, escrita por el británico Richard Morgan en 2002 y trata sobre un mundo distópico en el que la identidad humana puede almacenarse en un medio digital y descargarse en otros cuerpos físicos, por lo que un prisionero vuelve a la vida en un cuerpo nuevo y debe resolver un asesinato que le otorgará su libertad. La serie se encuentra en Netflix y tiene dos temporadas.

 

La maldición de Hill house:

Está basada en la novela del mismo nombre y está escrita por la estadounidense Shirley Jackson en 1959. El libro cuenta la historia de cuatro personas que se encuentran en la mansión Hill house y que cada uno de ellos experimenta sucesos paranormales. La serie se puede ver en Netflix y cuenta con una temporada de diez capítulos.

 

Big Little Lies:

Se basa en la novela Pequeñas mentiras de la autora australiana Liane Moriarty en 2014. El libro narra la historia de tres mujeres que se encuentran en una encrucijada, sobre sus exmaridos y sus segundas esposas, además de las mentiras que se dicen así mismas para poder sobrevivir. La serie cuenta con dos temporadas y se puede ver en HBO.

 

Outlander:

Está basada en la saga de Forastera de la estadounidense Diana Gabaldon, el primer libro se publicó en 1991. La novela narra la vida de Claire cuando es transportaba a otro tiempo, específicamente a la Escocia de 1743, en donde aprenderá a vivir de otro modo, por lo que tendrá que decidir si vivir en esa época o regresar a su tiempo, justo después de que acabara la Segunda Guerra Mundial. La serie tiene un total de siete temporadas y la puedes ver en Netflix.

 

Killing eve:

Está basada en el libro Codename Villanelle del autor británico Luke Jennings en febrero de 2014. El libro trata sobre Villanelle, una huérfana rusa que trabaja como asesina, en cambio, Eve es una agente del MI5, pero con un trabajo de oficina. Sin embargo, sus caminos se cruzarán y surgirán problemas. La serie cuenta con cuatro temporadas y se puede ver en Disney+.

 

The Expanse:

La serie está basada en los libros de una serie llamada The expanse, que están escritos por Daniel Abraham y Ty Franck bajo el seudónimo de James S. A. Corey. El primer libro se llama El despertar del leviatán, que se publicó en junio de 2011. La primera novela trata sobre una tripulación que encuentran una nave abandonada en el espacio y descubren un secreto muy importante, por lo que ahora tienen que encontrar a una chica adinerada que puede ser la clave de una guerra inminente. La serie se puede ver en Netflix y Amazon Prime Video y tiene seis temporadas.

 

¿Has leído alguno de los libros en los que se basan estas películas y series?

