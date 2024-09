Max: Entre ovnis, botargas y risas llega la tercera temporada de "Divina Comida México"

El próximo jueves 12 de septiembre se estrenará la tercera temporada del reality show “Divina Comida México” a través de Max y Discovery Home & Health, además de Imagen TV cada sábado a partir del 14 de septiembre; 17 nuevas celebridades competirán por ser el mejor anfitrión de la noche, cada una ofreciendo platillos caseros, vistos y deliciosos para obtener la mejor calificación.

A lo largo de 16 episodios, “Divina Comida México” presenta cuatro mesas integradas por diferentes personalidades que le darán un toque especial a cada velada y sacarán lo mejor de su hospitalidad compitiendo por el título de “mejor anfitrión”.

La mesa uno, es decir, los primeros cuatro episodios, está conformada por Jaime Maussan, Mariana Ochoa, Daniel Sosa y Mara Escalante. La mesa dos está a cargo de Paco Ayala, Karla Díaz, Melissa Robles y Alex Fernández. La mesa tres reúne a Julio César Chávez, Luis Fernando Peña, Karla Camacho y Yeri Mua, mientras que la mesa cuatro se integra por Turbulence & Burrita Burrona, Kika Edgar, Paco Zea y Majo Aguilar.

Al respecto, EL INFORMADOR conversó con Mara, Jaime y Mariana, quienes inauguran esta primera temporada. “Cuando entramos al proyecto no sabíamos con quién nos iba a tocar, pero cuando supe que la primera comida era en casa de Jaime Maussan, me dio mucha emoción, he seguido su carrera toda mi vida y me ha tocado entrevistarlo en ocasiones anteriores, pero no había tenido la oportunidad de tocar temas personales, sentándome a comer con él y que además fuera quien nos preparara la comida. A Daniel Sosa lo conocía con anterioridad, pero con Mara nunca me había tocado ningún proyecto, no la conocía y de repente la veía amable pero seria, pero la verdad es que conocí a una mujer hermosa, muy culta y con mucho amor a su país y nuestra cultura, desde su casa y sus atuendos que resaltaban sus preciosos ojos”, cuenta Mariana Ochoa.

La ex OV7 resalta que cuando a ella le tocó ser anfitriona, les hizo algunas travesuras a sus compañeros, “pero ellos las tomaron con mucha risa, nadie se enojó. Soy mala anfitriona, lo tengo que decir, pero para mí fue un reto tomar este proyecto e intentarlo, creo que no estuvo nada mal, lejos de la cocina es el recibir gente en tu casa con estos detalles con los que arropas a los invitados, aprendí mucho de cada uno de ellos y lo más bonito fue conocer el lado humano de cada uno, salieron unos temas padrísimos en cada una de las mesas que nos hicieron quedarnos con una amistad que sigue creciendo”.

Para Mara Escalante también fue una experiencia enriquecedora. “Esta cuestión de los realitys me parece un experimento muy interesante porque uno puede proyectar la imagen que le interesa los primeros minutos, pero a lo largo del día va aflorando la verdadera personalidad y me pareció muy revelador el conocer a estos tres compañeros, me llevé una muy grata sorpresa. Lo único que voy adelantar es que Mariana dice que es mala anfitriona, pero no lo es, admite que no es muy buena cocinera y lo único que yo podría decir es que como cocinera es muy buena comediante”.

Finalmente, para Jaime Maussan también fue un ejercicio particular en el que la gente lo verá en otra faceta más allá del tema por el que es conocido: los ovnis. “Era la idea, porque yo soy una persona muy privada en todas las cosas, pues los mexicanos me conocen poco en el lado íntimo de la casa y la familia. Entonces, fue una gran oportunidad para pasármela muy bien con gente que ahora quiero mucho. Todos aprendimos el uno del otro, yo no sé a quién se le ocurrió esto de la ‘Divina Comida México’, pero para los que participamos se trató de una muy buena experiencia”.

