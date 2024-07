Mauricio Ochmann felicita a José Eduardo Derbez tras nacimiento de Tessa

La llegada de Tessa, la primera hija del actor José Eduardo Derbez y la modelo Paola Dalay, ha sido uno de los acontecimientos más esperados por sus allegados, quienes no han parado de felicitar a los nuevos padres.

Entre ellos se encuentra Mauricio Ochmann, expareja de Aislinn Derbez, que envió un emotivo mensaje a su excuñado por esta nueva etapa que inicia.

Ochmann tuvo un encuentro reciente con la prensa donde fue cuestionado sobre la nueva integrante de la familia, pues recordemos que a pesar de su separación de Aislinn, mantiene una relación cercana con ellos por su hija en común, Kailani. "Yo lo que le diría (a José Eduardo) es que disfrute cada momento al máximo", le aconsejó la protagonista de "El Chema".

Aunque no ha tenido oportunidad de hablar directamente con José Eduardo, Mauricio expresó que le ha enviado mensajes a través de los medios de comunicación: