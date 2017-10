Matisse, con los sentimientos a flor de piel

Para el trío pop Matisse, hablar de amor y desamor a corazón abierto ha significado la mejor de las comunicaciones con su público, muestra de ello es el éxito que ha resultado su nuevo sencillo “Todavía”, que a 15 días de haberse estrenado en plataformas digitales, el videoclip ya tiene más de dos millones y medio de vistas en Youtube. Dicho material visual fue grabado en locaciones de Baja California y también muestra una evolución en la imagen de Melissa, Pablo y Román.

Y es Melissa quien en entrevista, cuenta cómo vuelven a la carga para presentar música nueva, regresan con un disco de baladas poderosas, pero también con temas frescos y cargados de pop. “Estamos muy felices, la verdad es que ya estábamos ansiosos por compartir un poco de la música que estamos haciendo últimamente, ‘Todavía’ es una canción que estrena esta nueva etapa de Matisse, además la gente está respondiendo muy bien, la canción está llegando al corazón de las personas, nos encantó el video, estamos muy orgullosos”.

Aunque no son una banda que se rija por la imagen, y sí por la música, la nueva etapa del trío es integral, corresponde a todo. “No nos preocupamos por eso, nos enfocamos mucho en el tema musical, pero esta vez quisimos hacer un video increíble, que la canción sola represente una cosa y con el video sea una experiencia mucho más completa. Fuimos a la Laguna Salada, estuvo muy dura la grabación porque hacía un calorón y es un desierto, pero estamos muy felices por el resultado porque además nos vemos atractivos y apuestos”.

“Sube”, su anterior disco, fue un material muy importante y trascendente, que los llevó a convertirse en consentidos del público dentro y fuera de México. La responsabilidad aumenta de nivel con este nuevo material, sin embargo, Matisse lo toma con calma y disfruta el momento. “Antes de empezar a grabar el disco, sí teníamos ese miedo, porque además estamos muy enamorados de nuestro primer disco, quieras o no, es como un ex novio que no quieres superar, pero para este segundo material, tuvimos una plática entre los tres y decidimos dejarlo fluir, simplemente fue jugar a hacer música y hacer cosas que nos gustan con este ánimo de crear, más allá de pensar si una canción tiene que quedar bien”.

Armado con amor

Melissa señala que la selección de canciones fue más pensada hacia el público, porque ya tienen una audiencia cautiva que está esperando escuchar el disco nuevo. “Con base a lo que vemos en los show y a lo que la gente le gusta corear, decidimos hacer un álbum muy balanceado, tiene baladas muy matadoras como el primero, pero la otra mitad son canciones o tempo. Fue una experiencia muy bonita y muy interesante porque nos conocemos más que en el primer disco, nuestra relación es más íntima y más cercana, nos queremos y nos respetamos mucho más”.

El nuevo material es producción de Aureo Baqueiro, grabado entre Los Ángeles y México y en las colaboraciones, cuenta con la participación de Pedro Capó, con quienes grabaron un dueto y que esperan le guste mucho a sus seguidores. “Nosotros ya habíamos terminado el disco desde junio, pero la semana pasada grabamos otras cosas, somos muy obsesionados, pero creemos que ahora sí ya vamos a parar y vamos a buscar alguna fecha antes de que acabe el año para sacar el disco, ya queremos que lo escuchen”.

Con las maletas listas

La gira continúa, y ya se están presentando con el nuevo tema en sus shows. “Nos vamos a Perú a finales de mes y ojalá el próximo año estemos estrenando una nueva gira con show nuevo. Nosotros estamos muy orgullosos de lo que hicimos, quedaron para este nuevo proyecto cosas muy interesantes, la gente siempre quiere música”.