MasterChef: Drama y polémica condimentaron programa del viernes

Mucho drama e intriga fueron los condimentos del programa del viernes de MasterChef, cuando el concursante Erubiel Sosa armó toda una polémica durante la prueba de campo, lo que casi lo pone fuera de la competencia, pero al final el sexto eliminado fue Iker Cortés.

En esta ocasión los concursantes se dieron cita en un espacio al aire libre, donde dos food truck ya los esperaban al igual que el chef Adrián Herrera, Betty Vázquez, José Ramón Castillo y el invitado, el chef Luis Serdio, experto en comida callejera, quien le dio la indicación de este reto, una comida rápida, grasosa y de buen sabor.

Acto seguido Atilana Rosas (ganadora de la caja sorpresa en el programa pasado) y Erubiel Sosa (premiado por sus avances) se dieron a la tarea de elegir el equipo que iban a comandar, pero antes tuvieron que enfrentar un reto express para elegir al primer miembro de su equipo, es decir, tendría un elemento más, para eso tenían que realizar un pipián verde.

Todo se desarrollaba de manera normal, hasta que Atilana decidió tomar un par de chiles que no estaban en su canasta para el pipián y no fue sancionada por eso, pero Osvaldo se quejó y lo consideró una trampa, aún así, ella fue la ganadora del reto.

Atilana eligió el color rojo para su equipo, que estuvo compuesto por Isabel Cetina, Jose Luis Monterrubio, Rolando Garza, Diana Esquivel, Osvaldo Jarvio, Salime Sedek e Itzel Paniagua. Del otro lado Erubiel tuvo el color azul y eligió para su equipo a Adriana Salcedo, Citlali Peraza, David Albiter, Lizzi Rodríguez, Iker Cortés y Mercedes Pedroza.

Ya con los equipos formados, los chefs les explicaron de que iba el reto de campo, cocinar para 10 comensales del sector salud, teniendo como base los mariscos. "Si yo puedo salvarme lo voy hacer y ustedes tendrán que volver a cocinar", fue la advertencia que Erubiel le hizo a su equipo en caso de que perdieran, segundos después de arrancar el reto de campo; lo que de inmediato dio señales de cómo se llevaría a cabo este programa de Master Chef.

Asimismo, el equipo azul mostró una infinidad de problemas, desde una falta de liderazgo por parte de su capitán, hasta que una de las participantes se accidentara en la cocina, sin olvidar el regaño de la chef Betty porque Erubiel aún no había decidido qué se iba a hacer, cuando ya llevaban varios minutos trabajando.

A pesar de que el equipo rojo demostró mayor organización, aun así, hubo roces entre Salime y Rolando por la preparación de un agua de jamaica; además de la llamada de atención por parte de los chefs Adrián y Luis, porque eligieron algo aburrido y los camarones para las brochetas que harían estaban muy grasosos.

Como era de esperarse el equipo rojo terminó primero y el azul justo antes de que se terminaran sus minutos extras; sin embargo, los cuatro chef destrozaron sus platillos por lo mal hechos que estaban.

"Lo malo es que teníamos que honrar a los médicos y quedamos bastante mal", dijo el chef José Ramón.

En esta ocasión los jueces no calificarían, porque se les pidió a los comensales que calificaran del 1 al 10 los platillos, obteniendo el rojo 8.3 y el azul 7.3. Para que un miembro del equipo azul se salvara, el chef José Ramón les pidió realizaran un postre, reto en el que David salió triunfador.

El conflicto siguió al día siguiente en la cocina de Master Chef, cuando le preguntaron a Erubiel en que se había equivocado, el perito de tránsito contestó que, en haber elegido a ese equipo, porque pensaba que lo iban a sacar adelante y no fue así, lo que provocó el enojo de Adriana quien sin tapujos le dijo que cómo se atrevía a decir eso si él había sido un mal líder, que antes de iniciar la competencia ya había advertido que él se salvaría sin que los demás le importaran.

"A un chef no lo hace un papel de la universidad, a un chef lo hace su gente. Un chef no va arriando a la gente si no los va jalando, si hay un problema en una estación entonces entra el chef, porque para eso está, hoy no subes Erubiel", dijo muy molesto el chef José Ramón.

El reto de salvación que tenían que enfrentar tenía que incluir tres opciones: carne seca y chile piquín; habanero y carne de puerco; hoja santa y chile cuaresmeño. Nuevamente a Erubiel le tocó elegir con que iban a cocinar y su estrategia fue darles elementos con los que no estaban acostumbrados.

Meche estaba al límite del tiempo con su cochinita pibil y cuando iba a poner la tercer tortilla en su emplatado el tiempo terminó, Atilana le hizo la observación y Meche le recordó el uso de los chiles el día anterior; pero Adriana no se quedó callada y se lo dijo a los chef, así que decidieron que iban a revisar la grabación; finalmente decidieron no probar su platillo.

Finalmente, Adriana fue la que ganó el derecho de subir al balcón, por sus enchiladas con hoja santa, lo que causó el enojo de varios incluida a Meche. El siguiente reto que tuvieron que enfrentar los que quedaron, fue realizar un helado lo más gourmet que pudieran. A pesar de estar en medio de la polémica Erubiel se salvó, porque fue Iker quien tuvo que dejar esa noche la competencia por su mal logrado helado.

"Gracias por todo, por compartir recetas, nos vamos a ver pronto", fueron las palabras con que Iker se despidió de sus compañeros y los chefs y Anette le regalaron una reverencia.

