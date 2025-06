Se ha convertido en la mala del cuento, o mejor dicho de la cocina de “ MasterChef Celebrity : Generaciones”. Ya sea por sus duras críticas a los platillos de los participantes o por las actitudes que ha tenido con algunos, la chef Zahie Téllez asegura que lo que se ve en pantalla está muy alejado de la mujer que es en realidad.

"En ' MasterChef ' soy un personaje malvado, que los hace sufrir un poco, pero de repente también soy empática; en las tres temporadas que he tenido, cuando los participantes quieren un apapacho , me hablan. Soy varias porque me gusta que aprendan y hagan las cosas bien", explica el "juez de hierro".

—¿Le gusta ser la villana?

—Yo no diría que soy villana pero sí alguien que debe imponer respeto, alguien que va a juzgar un platillo; el problema es cuando se engancha la gente y dice 'no, ya le cae mal fulano, tiene favorito', eso es casi imposible porque somos tres chefs; si yo tuviera favorito, hay dos votos más.

—Sobre las polémicas con Plutarco u otros concursantes...

—Es un personaje, yo me llevo muy bien con ellos, todos hacemos contenido, todos tenemos a nuestros seguidores y está muy bien.

Evidentemente hay 20 competidores donde cada uno tiene sus seguidores y si sale uno en todo el mundo se te va a echar encima, pero eso es natural.

Plutarco y yo hicimos un video diciendo: “oigan todo es un show, porque somos amigos”, hay mucho cariño y respeto, pero yo le digo a la gente que no se les olvide que es un show de tv.

—¿La ven en la tv y luego quieren ir a su restaurante?

—No tengo restaurante en México, tengo en Italia, desde hace seis años hice una sociedad con una amiga en Italia y otra en la India. En su momento quise abrir uno en la Ciudad de México, pero Mariano (su hijo) estaba bebé y dije no, tener un hijo es como abrir un restaurante. Creo que ya hay que ver esa opción.

—El siguiente paso sería abrir su restaurante en la CDMX ?

—En eso andamos, ya estamos con trámites y firmas, pero de este año no pasa.

— ¿Vale sacrificar su vida privada por ser figura pública?

—Yo siempre he sido una persona de redes sociales en donde pocas veces saco mi vida privada; uno sabe hasta dónde quiere que la gente sepa de su privacidad. Nosotros tuvimos un evento terrible el año pasado, fuimos víctimas de un secuestro mi marido y yo; si no hubiera sido porque estaba yo en vivo en una entrevista probablemente no nos hubieran encontrado; entonces tiene sus pros y sus contras, pero ese es el precio de la fama.

El Universal

Cambio de rumbo

Zahie ha tenido que reinventarse con el paso del tiempo; cuenta que su plan inicial de vida era ser economista y politóloga, pero cuando pasaba de sus 30 decidió dejarlo todo para seguir su pasión: la cocina, así que tomó sus cosas y se fue a estudiar a Italia; Han pasado casi dos décadas.

“Me considero una mujer afortunada, porque hago lo que me gusta hacer, que es cocinar, los programas de televisión van y vienen, pero esa necesidad de querer cocinar es de las cosas más bonitas que tengo”, expresa la también estrella del canal elGourmet .

—¿En qué momento deja su carrera de Economía y Politóloga para dedicarse a la cocina?

—Desde pequeña cocinaba con mi papá. A mí me gustan los números y estudié Economía, pero me di cuenta de que era muy fría para mí, también estudié Ciencias Políticas, porque quería acercarme al origen del ser humano y su vida social; Pasé ocho años estudiando en el ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México), pero nunca dejé de cocinar. Ya casada viendo los programas de elGourmet un día dije: ¿por qué no? ¿Quién me dijo que era tarde para hacer lo que uno quiere? A los 33 años dije: voy a hacer esto de manera profesional.

— ¿Ser chef fue más sencillo?

—Recuerdo que cuando empecé lloraba y le llamaba a mi marido para decirle: es que son 18 horas de trabajo de pie. Esto me da risa porque la gente se queja de ' MasterChef ', pero no sabe lo que es estar en una cocina de verdad, la gente no tiene ni idea de los horarios, la presión que hay, la violencia de género que hay adentro; cuando la gente se está divitiendo, nosotros estamos trabajando.

— ¿Qué le dijo su esposo cuando tomó esta decisión y se fue a Italia?

—Me dijo: “¡Estás loca, pero te acompaña!” Se fue conmigo por un tiempo porque en ese entonces trabajaba en una empresa y cada tres o cuatro meses iba a visitarme, a hacerme la visita conyugal, porque estábamos recién casados —bromea Zahie con picardía — pero me ayudó.

— ¿Fue difícil poner pausa para dar paso a la maternidad?

—Claro. Yo creo que debe haber un equilibrio; amo a mi hijo y no hay trabajo que le vaya a ganar, nunca, pero tu hijo va a ser un niño feliz si ve a su mamá feliz, así que debemos quitar ese estigma que nosotros debemos ser las castigadas y no realizar nuestros sueños. Yo dejé todo porque además soy madre adoptiva ya mucha honra.

— Zahie es chef, conductora, influencer , escritora...

—Quería que la gente conociera un poco más de mí y contarle la historia, primero a Mariano. Mi historia a través de los sabores es un libro que le hice a él, en este texto cuento la vida de mi familia, dije: Mariano esto es para ti, honrando a mi papá, a mi mamá ya toda mi ascendencia.

—¿Qué más viene para Zahie ?

—Estoy viviendo mi sueño: convertirme en chef; imaginen cuando el gobierno de este país reconoce mi carrera poniéndole mi nombre a un maíz (Híbrido de Maíz Azul H-303 Zahie ). Se me sigue enchinando la piel del orgullo.

—¿Ha dejado legado?

—Que la gente vea mi vida y se pueda motivar para realmente hacer la vida que siempre ha soñado, ya con eso me doy por bien servida.