MasterChef Celebrity: Paco de Miguel se queja tras su salida del programa

En pantalla, el influencer Paco de Miguel siempre se mostró sonriente durante la cuarta temporada de "MasterChef Celebrity" , incluso durante su eliminación la noche de este domingo, sin embargo, en la vida real parece que no todo es como parece.

Antes de despedirse de las y los integrantes del programa, el creador de contenido agradeció por las experiencias, aprendizaje y compañerismo, pero no dudó en expresar su molestia por no haber llegado más lejos en esta competencia rumbo al millón de pesos.

"Master hipocresía" fueron las dos palabras que escribió el comediante en su cuenta de X , en donde tiene más de 411 mil seguidores, algunos de ellos incluso le respondieron a esta declaración.

"No se trata de hipocresía, tu único trabajo era esforzarte. Estar en el top 10 ya es ganancia y requiere de una mayor responsabilidad y creo que presentar camarones simples no están al nivel de la competencia" , "no puedo creer que toda la competencia lo hiciste bien y el último plato presentaras eso", "camarones sin presentación, ¿qué esperabas?" fueron parte de los comentarios del público.

En su Instagram, Paco fue un poco más optimista al escribir lo siguiente: "me dejaste grandes amigos, fue un gran aprendizaje y diversión; creí que me correrían en el (capítulo) uno".

¿De qué fue el reto de eliminación?

En el programa 11, los participantes de mandil negro tuvieron como objetivo sorprender a los tres chefs, y prepararles un platillo que creyeran que nunca han probado, sin embargo, De Miguel entregó unos camarones muy básicos, sin nada de creatividad, ni contraste de sabores.

Así lo aseguraron los críticos Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, quienes dieron las instrucciones de la siguiente manera:

"En este reto vamos a ver qué tanto nos conocen, y qué tanto han asimilado los comentarios y las recomendaciones que les hemos estado haciendo a lo largo de todas estas semanas, porque van a preparar un platillo que ustedes crean que ninguno de los tres chefs hemos probado", señaló Herrera.

Téllez agregó: "de nuestros comentarios pueden deducir cuáles son los estilos de cocina dominamos y las preparaciones que nos apasionan, vamos a poner a prueba qué tanto nos han escuchado. Este reto se trata de asombrar nuestro paladar ".

Cadena agregó que el reto consistía en sorprenderlos, pero además de que esté bien cocinado, luzca el emplatado.

De Miguel pasó al frente y dijo que fue tanteando el sabor de la salsa y mezclando hasta encontrar un sabor que le gustó, pero fue destrozado con los comentarios de los críticos.

"Quiero hacerte dos observaciones, la primera es que no hay un contraste real aquí, nada verde, un ajonjolí, algo que le dé profundidad. No creo que ésta sea una presentación que esté a esa altura, es simplemente camarones sacados de una olla hervidos básicamente con una pelotita de queso crema que ni siquiera tiene algo, una hierba, una especia", mencionó Adrián.

Poncho le agregó que la cocción del camarón estaba bien, pero la salsa rara, aunque sabe bien, "en un reto de eliminación tenemos todavía que desarrollar la arquitectura en el plano, no solamente de sabores que tienes, pero le faltó estructura al plato".

Zahie le recomendó que hubiera hecho un falso arroz con la coliflor, con un cebollín o algo crujiente, junto con los camarones y la salsa hubiera sido una combinación ganadora.

Así se despidió

Paco de Miguel afirmó que se quitó muchos miedos, pudo confiar en él ; muchos compañeros, como Litzy le dijeron que siempre se divertían juntos y le entristece esta noticia.

"Muchas gracias por todo, espero que les haya gustado lo que les preparé alguna vez, saben ustedes que sí hay sazón y lo hice con mucho cariño para todos ustedes. Gracias, llegué muy lejos, no cocinaba mucho, estoy sorprendido del nivel de capítulo a los que llegué ", finalizó Paco.

AL