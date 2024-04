El locutor y comediante, Fran Hevia, resultó ser el cuarto expulsado de “MasterChef Celebrity” el pasado 7 de abril. El programa se puede ver todos los domingos, por Azteca Uno, a las 20:00 horas.

El comunicador había corrido con suerte los anteriores programas porque había superado los retos de eliminación, pero ahora no se vio beneficiado al cocinar un róbalo que le proporcionó su compañera Ferka, quien fungió como su asesora, y pese a que él le pidió que no le diera una proteína como el pescado porque no era su fuerte, la actriz hizo oídos sordos y ejecutó esta estrategia que le jugó en contra a Fran.

EL INFORMADOR conversó con él para conocer cómo vivió su permanencia en dicho reality: “Yo definiría mi estancia en ‘MasterChef’ como de emociones encontradas durante estas cuatro semanas. Fue mi primer acercamiento a un reality como participante y creo que hasta que estás ahí te das cuenta de lo demandante que es en el tema emocional. Yo soy una persona que no está tan en contacto con sus emociones y estos formatos te empujan a no sólo tenerlas, también a mostrarlas en cámara. Me agarró por sorpresa todo el proceso, pero ahora que estoy viendo el programa, creo que se entregó una muy bonita pieza de televisión”.

Fran como locutor y creativo, generalmente es quien entrevista y lleva a sus invitados a meterse en sus dinámicas, pero ahora le tocó estar del otro lado: “Fue una cosa muy nueva en mi carrera, que también lo agradezco mucho, porque también de repente llega un momento en el que no hay mucho margen de acción para hacer cosas nuevas y esto me dio un levantón anímico. Estoy acostumbrado a chambear en la tele detrás de escena y si no es tu cara la que está ahí, te puedes separar de la chamba, pero acá es tu cara y tu cuerpo los que están haciendo idioteces en la tele, así que sí cambia mucho la óptica”.

Sobre la cocina, Fran está familiarizado con ella, pero refiere que desde una óptica muy básica: “Mi familia se dedica a las artes culinarias, mi papá es cocinero y de repente me tocaba echarle la mano, pero con cuestiones muy básicas como picar verdura y por eso es que también me confié un poco, porque una vez que llegué al programa, me di cuenta que los retos era reaccionar a algo que estaba pasando con las habilidades que ya podrías traer. Pero como del lado de la televisión tengo cierto conocimiento, creo que sí puede aprovechar las oportunidades para tirar unas buenas guasas”.

Fran resalta que los postres sí son uno de sus fuertes, pero la competencia durante estos programas no se basó tanto en éstos, sin embargo, un arroz con leche que hizo fue de sus platillos más celebrados. Aunque durante su permanencia siempre estuvo en los retos de eliminación, “ya me habían agarrado de clientazo, además, esto me tocó vivirlo muy de cerca con Rafa Valderrama y creo que estrechamos lazos muy chido, porque de por sí hay una constante presión en el programa, pero todavía más cuando estás en reto de eliminación, emocionalmente es muy fuerte, pero tuve la suerte de vivir esto con Rafita, quien es un tipazo y que yo creo que todavía le queda bastante tiempo en la contienda”.

Sobre si influyó la decisión de Ferka en su eliminación tras darle a cocinar el robalo, Fran responde que sí, pero tampoco se lo toma personal. “Sí influyó, pero no me atrevería a decir que por eso salí, pues también es muy claro la razón por la que me fui, porque no tenía idea de lo que estaba entregando, pero sí me descolocó psicológicamente ese momento en el que Ferka me la aplicó, pues no estoy acostumbrado a ese tipo de acciones del reality que es la estrategia. Sería un error tomarme personal cualquier cosa que haya ocurrido en el programa, pues finalmente entras y es una puesta en escena, aunque también el formato implica cierta realidad por las emociones que están sucediendo en el momento”.

Finalmente, Fran le ve muchas posibilidades a Itatí Cantoral, Harold Azuara y a Litzy de llegar a la final de “MasterChef Celebrity”.

CT