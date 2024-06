Maryfer Centeno reacciona a Laura Zapata leyendo el Himno Nacional PROHIBIDO

Los presentadores del canal Atypical Te Ve siguen siendo objeto de críticas públicas después de aparecer en varios videos rechazando el triunfo de Claudia Sheinbaum. Esto les ha generado duras críticas y burlas en las redes sociales debido a sus controvertidos comentarios. Laura Zapata, invitada del programa, continúa siendo tendencia en redes sociales, ya que el miércoles 5 de junio, la hermana de Thalía participó en una de las mesas de análisis del programa y aprovechó para cantar una parte del Himno Nacional Mexicano que hoy en día está prohibida.

Ante este tenso escenario, la grafóloga Maryfer Centeno analizó el controvertido momento de Laura Zapata. "Está cantando estrofas del Himno Nacional que fueron eliminadas en 1943. No podemos usar indebidamente los símbolos patrios, incluida la modificación de la letra del Himno Nacional, representa una falta administrativa", indicó Centeno.

El video, titulado "Abran los ojos: Laura Zapata le pide a Xóchitl que dé la cara y evite el fraude de Sheinbaum", muestra a la actriz muy enojada, reclamando que la candidata que ella apoyaba se haya dado por vencida. "Cuando Xóchitl salió a decir, 'me bajo porque ya me ganaron’. Yo dije, cabrón, yo ya me voy. ¿Qué pasó con todo el esfuerzo, con todo mi empeño? Con todo lo que resistimos”, gritó Zapata.

El arte de la edición con Laura Zapata VS Lola Cortés. pic.twitter.com/DX2N768msQ— Eduardo Soto (@esotom1) June 5, 2024

"Lo que quiero es que Xóchitl impugne la presidencia. Porque esa presidencia no le corresponde a quien tiene las manos manchadas. ¿Cómo es posible que no esté en la cárcel?”. “Nuestro momento es ahora, la gran magnitud del fraude que nunca nos esperábamos, tomó a todos por sorpresa, pero ya nos despertamos. Ahora ya se va a impugnar con pruebas irrefutables”, continuó la actriz antes de cantar la letra prohibida del Himno Nacional Mexicano.

“Antes patria, que inermes tus hijos bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie”

“No coincidimos y, sobre todo, no respetar un símbolo patrio. No respetar igual que no piensen igual que tú, no quiere decir que las otras personas estén mal o sean menos valiosas”, aseguró Maryfer Centeno tras escuchar el canto. “Hay límites, a tal grado que ahí está la ley”.

