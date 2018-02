Marwan, del verso a la canción

El cantautor español Marwan regresa a Guadalajara, esta vez para presentar su propuesta musical en el Teatro Vivian Blumenthal el 16 de febrero, en un concierto que promete ser memorable.

El madrileño lanzó el año pasado su disco “Mis paisajes interiores”, su primer álbum con Sony Music. Previamente publicó “Trapecista”, “Las cosas que no pude responder” y “Apuntes sobre mi paso por el invierno”. A finales del año pasado visitó la ciudad para presentar su libro de poemas dentro de la Feria Internacional del Libro, Todos mis futuros son contigo: antes de ese título publicó de manera independiente “La triste historia de tu cuerpo sobre el mío”.

Luego de varios años de carrera desde la independencia, el músico ha convocado a gran cantidad de fans, que busca sumar ahora con trasnacionales que apoyan sus proyectos de escritura y musicales: “Soy músico que siempre he sido independiente, en mis tres discos anteriores. He hecho producciones totalmente profesionales, pero mi carrera había ido paso a paso… Al firmar con Sony los medios se han multiplicado. Fue una producción más costosa, tuve acceso a un productor bestial. Eso ha hecho que suene mejor que nunca”.

Gracias a esa exposición, el músico ha notado un mayor crecimiento en su base de fans. Recién pasó por la Ciudad de México en donde llenó dos fechas en el Lunario del Auditorio Nacional, un espacio íntimo. Y así le gusta que sean sus presentaciones: “Eso es muy bonito, cuando la gente está tan cerca. Me gusta mucho y a la gente también. Aspiro a que sea algo íntimo, ahí están los ingredientes perfectos para transmitir lo que estoy sintiendo”. Cabe señalar que el foro del Teatro Vivian Blumenthal tiene esas mismas condiciones para complacer al artista y el público por su cercanía. La mesa está puesta para disfrutar.

Conciertos únicos

Sobre la dinámica de sus conciertos, el artista comentó: “Normalmente hago 16 o 17 canciones: suelo hacer medio concierto, un poco menos, con canciones nuevas, y el resto con canciones de discos anteriores… La gente pide sus favoritas, canciones que son mis pequeños clásicos, aunque yo no soy un clásico”. Para equilibrar la temática sombría del desamor, Marwan alterna con poesía y buen humor: “Recito algún poema del libro nuevo, mezclándolo con la canción a veces. Me gusta mucho el humor: los temas son un poco arduos, dramáticos, por eso me gusta darle un tono humorístico entre canción y canción. Platico con el público”.

Marwan utiliza el lenguaje en sus dos facetas como artista: músico y poeta. Pero componer canciones y escribir poemas son dos cosas muy diferentes: “Para mí las canciones sí forman parte de la literatura, pero son un género literario diferente. No son lo mismo: no son poemas, no las encaro del mismo modo. A la hora de crear en los poemas me permito mucho más licencias, poemas cortos o larguísimos, retorcer más el lenguaje con expresiones y reflexiones más complejas. En cambio, las canciones no permiten hacer eso: la canción debe ser un golpe a la mesa, en el segundo 45 debe haber un estribillo fuerte. Aunque sí hago canciones poéticas”.

ASISTE

Marwan en el Teatro Vivian Blumenthal, viernes 16 de febrero. Boletos a la venta el jueves de 18:00 horas a 21:00 horas en Café 48 (Av. Morelos, núm. 2048, esquina Pérez Verdía). 500 pesos general.

SABER MÁS

Su gira por México

En su paso por México, Marwan estará en Morelia, León, Querétaro, Pachuca, Guadalajara y Monterrey, además de los dos conciertos ya dados en la Ciudad de México. Luego de México, Marwan continuará con más fechas en España.