Marvel y Disney: ¿Quiénes son los reyes de las franquicias más taquilleras?

Ser protagonista de historias emblemáticas en el cine pudiera ser el sueño más esperado por muchos actores, y hay talentos que han forjado y consolidado su carrera al dar vida a personajes que, durante años, ya se han convertido en íconos de la industria cinematográfica y ahora es imposible pensar qué quizá otro actor pudo haber desempeñado el codiciado papel.

Con el empuje mediático a nivel mundial que implican franquicias fílmicas como “Star Wars”, “Marvel”, “Harry Potter” o “DC”, son pocos los actores que se han resistido a formar parte de los elencos principales, o al menos a integrarse como un papel secundario o con una participación especial, con tal de cumplir el sueño de pertenecer a las producciones más taquillera a nivel mundial y que les permitirá incrementar su trayectoria junto a leyendas de la actuación.

Luego de que Marvel y la plataforma streaming de Disney revelaron los primeros avances de lo que será la nueva serie de acción “Moon Knight”, protagonizada por el actor guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac, los fan han caído en cuenta de lo popular y rentable que ha resultado ser este actor y otros de sus colegas, al posicionarse como los talentos más buscados por las principales franquicias de la industria fílmica, pues al revisar con detalle la filmografía de diversos actores, estos han participado en lanzamientos importantes para “Star Wars”, “Harry Potter” y “Marvel”, que más allá de la discusión si son buenas o malas historias, se han impuesto en el conteo de los filmes más taquilleros y rentables de la historia.

Esencia latina en Hollywood

En el caso de Oscar Isaac, el actor forma parte de diversos universos fílmicos iniciando con “Star Wars”, en donde ha interpretado en tres ocasiones a “Poe Dameron” para las películas del episodio VII “The Force Awakens” (2015), el episodio VIII “Los últimos Jedi” (2015) y el episodio IX “El ascenso de Skywalker” (2019).

Oscar Isaac is the king of Marvel. pic.twitter.com/iE1mkrmMEW — Binge Watch This (@BingeWatchThis_) January 18, 2022

En 2016, un año después de debutar en “Star Wars”, Oscar Isaac llegó al filme de “X-Men: Apocalipsis” –historia basada en los cómics de Marvel, pero producida entonces por FOX- en donde dio vida al villano “En Sabah Nur/Apocalipsis”. Sin olvidar que dentro de las historias autorizadas por Marvel, también tuvo una pequeña participación en la película animada “Spider-Man: Un nuevo universo”, en donde prestó su voz a la variante del futuro “Miguel O'Hara / Spider-Man 2099”.

Aunque aún no se consagra como una franquicia en la pantalla, la nueva versión de “Dune”, dirigida por Denis Villeneuve, toma camino para consolidarse como una de las sagas más mediáticas, costosas y taquilleras en los últimos años en la industria, y en esta primera parte Oscar Isaac fue llamado para interpretar a uno de los personajes principales “Leto Atreides”.

Mads Mikkelsen: el danés más buscado

En el caso de Mads Mikkelsen, el actor se integró a la franquicia de Marvel con “Dr. Strange” dando vida al villano principal “Kaecilius”, en 2016, año en el que también se estrenó “Rogue One: una historia de Star Wars”, filme en el que estuvo en el rol de “Galen Erso”.

Aunque la saga de “Animales fantásticos” no es considerada como precuela de “Harry Potter”, la nueva trama sí se sitúa en el mundo fantástico creado por J. K. Rowling, y Mads también ha sido fichado para interpretar a “Gellert Grindelwald”, rol que era desempeñado por Johnny Depp, quien fue apartado del proyecto por los escándalos legales y personales que tuvo con su ex pareja, la también actriz Amber Heard.

Otra franquicia que buscó a Mads fue “James Bond”, que en 2006 integró al actor en su elenco principal en la entrega de “Casino Royal”, en donde interpretó al villano “Le Chiffre”, junto al protagonista Daniel Craig. Entre los trabajo futuros del danés figura “Indiana Jones 5”, reparto que será encabezado por Harrison Ford, quien durante en los episodios iniciales de “Star Wars” ha dado vida a “Han Solo”.

Zoe Saldaña

Una de las actrices que también es bastante cotizada por las franquicias más importantes es Zoe Saldaña, quien ha protagonizado filmes para “Marvel”, “Piratas del Caribe”, “Star Trek” y “Avatar”, posicionándose como uno de los talentos que mayor presencia a tenido en las películas más taquilleras de la historia.

Previo a consagrarse como una actriz de talla mundial, Zoe tuvo sus primeras oportunidades en proyectos que también han sido mediáticos como la serie “La ley el orden” y en el filme “Crossroads”, de Britney Spears.

A la par de otros proyectos, en 2003, Zoe pasó a formar parte del universo de los “Piratas del Caribe” en la entrega de “The Curse of the Black Pearl”, siendo en 2009 cuando dio vida a “Uhura” en la nueva entrega fílmica de “Star Trek”.

En este mismo año, la popularidad de Saldaña se disparó a nivel global ante el impacto que tuvo su desempeño como “Neytiri”, la princesa “Na'vi”, de la película “Avatar”, creada por James Cameron, y que hasta la fecha se considera es la película más taquillera de la historia al acumular 2.847 millones de dólares, y que ya está en desarrollo para dos filmes más y en las que Zoe regresa como protagonista.

Aun con la popularidad que significó “Avatar”, Zoe Saldaña llegó a un nuevo nivel de impacto al ser fichada oficialmente por el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) para interpretar a “Gamora”, hija del villano “Thanos”.

Con este personaje, Zoe protagonizó las dos primeras entregas de “Guardianas de la Galaxia” y formó parte del cierre de la tercera fase del UCM con “Avengers:Endgame” y “Avengers:Infinity War”, convirtiéndose en la única actriz en participar en tres de las películas más taquilleras de la historia: “Endgame”, “Infinity War” y “Avatar”. Actualmente Zoe está en filmaciones y producción de “Guardianes de la Galaxia 3” y “Avatar” 2 y 3.

Gary Oldman

No hay universo en el que no figure Gary Oldman, pues el actor de 63 años, ha tenido presencia en los proyectos más mediáticos de la historia del cine, pasando desde “Harry Potter”, “Batman” de Christopher Nolan, “Robocop”, “El planeta de los simios”, “Kung Fu Panda”, “Hannibal” y hasta en la saga de videojuegos “Call of Duty”.

Ya sea con solo una participación o dando continuidad a las sagas, siendo las más importantes en cuando a duración su papel como “Sirus Black” en “Harry Potter y el prisionero de Azkabán”, de 2004, rol al que regresó para las entregas cuatro, cinco y ocho de la franquicia.

Un año después de su debut en “Harry Potter”, Gary fue llamado en 2005 para integrarse a la primera parte de la trilogía de Nolan con su nueva versión de “Batman”, para dar vida al jefe policiaco “James Gordon” en “Batman Begins”, personaje que volvió a interpretar en “The Dark Knight” (2008) y “The Dark Knight Rises” (2012).

Tras el éxito que significó la cinta animada “Kung Fu Panda” en 2008, Gary Oldman fue invitado a la segunda entrega de la trilogía para el papel de “Lord Shen”, rol que le significó un Premio Annie a la mejor actuación vocal.

Para la segunda entrega del ramake de “El planeta de los simios”, Gary Oldman también fue integrado al elenco principal para interpretar a “Dreyfus”, en “Dawn of the Planet of the Apes”, estrenada en 2014.

