Prepararse para la nueva entrega de Marvel "Black Panther: Wakanda Forever", fue todo un reto físico como mental para la actriz mexicana Mabel Cadena, quien interpretó a "Namora", un personaje guerrero por lo que tuvo que entrenar duro para las escenas de acción y además como característica especial del personaje debía comunicarse en lengua maya.

Dentro del entrenamiento físico que realizó se tuvo que preparar para hacer freediving, que a grandes rasgos se trata de practicar deporte bajo el agua. Más comúnmente empleado para nadar en grandes profundidades sin respirar. Clave para algunas de sus escenas.

Mabel comenta que estuvo entrenando durante un año completo, comenzando con un entrenador olímpico para dominar el freediving; además de entrenar otro tipo de practicas 6 días a la semana. "Fue muchísimo trabajo" agregó.

A pesar de todo ese esfuerzo la artista originaria de Atizapán, Estado de México dijo que volvería a repetir la experiencia mil veces más "sólo estoy descansando para que vuelva", comentó durante su paso en la alfombra roja de este largometraje que ya está en las salas de México.

El estrés con los idiomas

El tema de los idiomas fue una cuestión que también le causó estrés a la actriz de cine, teatro y televisión, puesto que debía de coordinar tres idiomas al mismo tiempo: el inglés durante la interacción con sus colegas y cuando recibía instrucciones del director Ryan Coogler; toda la información pensarla en español y comunicarse en maya, lengua que estudió 12 meses para ser perfectamente fluida.



"Es una de las experiencias más frustrantes y enriquecedoras de mi vida porque trabajar en inglés, el maya y luego pensar en español, no sé cómo explicar que no le deseo a alguien que tenga que lidiar con eso".



En términos generales su experiencia con Marvel la describió como "súper bella", de las más bonitas que ha tenido como actriz, pues se ha sentido muy cuidada por su director, por el productor Nate Moore, quienes le dieron todas las libertades para poder crear como actriz. "Todo lo que necesites te lo damos", le dijeron.

"Fueron horribles los ritmos de grabación, hacer una película de superhéroes no es nada sencillo, pero no me arrepiento, el trabajo es bellísimo, es muy conmovedora".



Cadena agregó que dar voz a una guerrera le da emoción y le gustó que gente de todas las edades se puedan sentir identificados con sus lenguas, su origen, "hay un montón de rostros de Latinoamérica".



"Siento muchísima emoción de ver una cara como la mía que representa muchísimas historias, muchísimas luchas detrás, ser parte de un universo como éste para mí significa ser parte de un movimiento que nos lleva a abrir puertas en las narrativas, en la industria, en las historias, me llena de fé e ilusión por las generaciones que vienen.



"Algo que me llena de orgullo de nuestra película es que niños, niñas, las personas adultas, ancianos, ancianas puedan sentirse representados con la música, con sus lenguas, con su origen, con el poder que tenemos de nuestras raíces de cada una de las historias que nos representan".



En el filme, agregó, hay un montón de rostros de Latinoamérica, algo que nunca pensó que pasara, le agrada que se pueda visibilizar a toda América Latina, no sólo a los mexicanos, sino nacionalidades de diferentes partes del mundo, de varias lenguas y colores.

"Estoy viviendo un sueño que nunca tuve y me siento muy orgullosa de ser parte de esto", opinó quien sabe que los nervios ante cualquier proyecto nunca se dejan y que declaró que en Hollywood los mexicanos son vistos como superhéroes.



"Como superhéroes, poderosos, bellos, justos, en nuestra película estamos exaltando la belleza de la cultura latinoamericana, hay rostros hermosos mayas; el camino de nosotros no ha sido fácil".

BB