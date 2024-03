Marlene Favela busca romper “El Maleficio”

Hoy, domingo 3 de marzo, en punto de las 21:00 horas, a través de Las Estrellas, se desarrollará el desenlace de la telenovela “El Maleficio”, historia producida por José Alberto Castro y protagonizada por Fernando Colunga y Marlene Favela. Durante el especial de dos horas, el público verá si el amor que “Enrique de Martino” (Colunga) siente por “Beatriz” (Favela) podrá vencer al temible “Bael”.

Al respecto, EL INFORMADOR conversó con Marlene sobre el final de este remake que parte del clásico de hace 40 años que impulsó el actor y productor Ernesto Alonso: “Estoy muy contenta, la verdad es que ‘El Maleficio’ fue un proyecto entrañable para mí, el cual yo quería hacer con tanta ilusión y que me llevo en el corazón, porque descubrí cosas increíbles, seres humanos maravillosos y grandes amigos”.

Resalta que este melodrama para ella, como actriz, fue un triunfo, “pues venía de hacer a una villana y yo quería romper con eso para que el público me pudiera ver de una manera distinta, y esta fue la razón por la que también me hice este cambio de look para que me vieran completamente diferente. Y es que para mí fue muy rico darle vida a ‘Beatriz’, me la pasé muy bien y la disfruté muchísimo”.

Sobre los retos que le implicó haber participado en una historia que parte de un clásico de la televisión, expresa: “‘El Maleficio’ era un proyecto que llevaba guardado muchísimos años, décadas… y qué fortuna fue el estar en este clásico con una versión diferente y con una propuesta distintas del señor José Alberto Castro, que la verdad a mí me encanta trabajar con él porque siempre es muy cuidadoso y generoso, yo lo quiero y lo respeto. Así que estar en este proyecto, para mí fue una delicia, compartiendo con mis compañeros y aprendiendo de mis directores, así como de mí misma dándole vida a ‘Beatriz’”.

Además, aunque la historia parte de un remake que manejó muy bien el suspenso, esta trama ofrece cosas distintas al melodrama clásico desde la perspectiva de los efectos especiales, el misticismo y la maldad.

“Respetamos el género, la historia de amor era la columna vertebral de la novela, pero sí con estos toques de horror y de misterio. La verdad es que lo disfruté mucho, pero todo llega a su fin y ya vendrán cosas nuevas”.

En cuanto a la evolución de “Beatriz” durante toda la trama, explica Marlene que cada vez que le llega un personaje trata de entenderlo desde todas las aristas, “nunca juzgarlo, porque ella es una mujer distinta a mí, con sus propias necesidades y formas de ver y afrontar las cosas. ‘Beatriz’ es una mujer dulce, la parte luminosa de esta historia, pero obviamente hay un cambio cuando se entera de muchas verdades, ahora vendrá la más dolorosa para ella, pues su gran amor ‘Enrique’, le estará contando, pues ya le habló de que tiene un pacto con el diablo, pero eso tal vez no es lo único que ella necesita saber. Entonces, vamos a ver a una mujer diferente de todo lo que vimos la primera parte de la historia, será una mujer con más carácter”.

Añade que compartir esta aventura con Fernando Colunga fue muy especial para ella: “Él es una persona con mucho oficio, ya llevamos muchos años en este negocio, entiende muy bien cómo trabajar y creo que eso facilita las cosas”.

Expresa que lo mismo pasa con sus demás compañeros, quienes son igual de profesionales.

El final de este domingo promete ser muy álgido, “será un desenlace muy distinto; al final, la historia se lo merece, pues es una propuesta distinta aunque no deje de ser una telenovela”.

Con respecto a los próximos planes, Marlene, comparte que acaba de regresar de viaje “y ahora sí me enfocaré en lo que sigue y ya les iré contando”, finaliza.

