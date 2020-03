Marjorie de Sousa pide no señalar a la gente que tenga Covid-19

Marjorie de Sousa opinó acerca de la pandemia que se vive actualmente por coronavirus y el contagio que ha afectado a varios de sus compañeros en el medio artístico, como es el caso de Odalys García y Patricio Borghetti.

"No es culpa de nadie, no sabemos dónde está el virus y no es una cosa que tengamos que señalar a la gente, más bien apoyarlos emocionalmente porque cuando te dicen eso lo primero que piensas es: qué me va a pasar, me voy a morir", comentó la actriz en entrevista con El Universal.

Lo que recomienda tanto a sus compañeros como a la sociedad en general es que se resguarden en casa, como ella lo ha hecho en México junto a su madre y su hijo, con quienes regresó luego de que la grabación de una película en la que está trabajando se suspendiera en Estados Unidos.

"Me fui a trabajar a San Francisco y en redes sociales se burlaban de mí que estaba como obsesionada y pues no, no estaba.

Dicen que no uses tapabocas porque los tapabocas son para los que ya tienen el virus, me vale, yo me puse el tapabocas porque me sentía segura", contó la venezolana.

"En el aeropuerto había mucha gente con gripe, cosa que ahí no entendieron y tenían todos sus bocas libres, a mi me pareció una inconsciencia porque hay niños también en el vuelo, entonces yo con toallitas desinfectantes literal lavé el avión, todo el asiento donde yo estaba y el de al lado, la ventanilla, donde se ponen las maletas, donde pegas la cabeza, literal lo limpie todo con toallitas y alcohol", detalló.

La actriz, quien lleva seis días aislada, considera que lo más importante durante esta época es que la gente tome conciencia y no salga de casa y que vean como ejemplo lo que ha sucedido en otros países, donde la crisis es más fuerte, para prevenir así, mayores perjuicios en México.

"Vemos que hay jóvenes que se están divirtiendo y la calle sigue como si nada, no es una cosa de salir a rumbear y a pasear, no, hay que cuidarnos, es una alerta roja, porque México ya llegó también pero intentemos que no sean tantos los casos", pidió.

El Covid-19 es un virus que no discrimina y que actualmente no está controlado o rastreado, por lo que aconseja ser responsables individualmente para mantenernos a salvo en colectivo.

"Uno guarda la cuarentena pero resulta que hay gente que no lo hace y entonces cuando uno ya termina su cuarentena y sale a la calle se contagia, por una persona inconsciente que dijo: 'ah eso me vale, porque yo soy joven y solo me va a dar una gripe'".

Mientras tanto, ella también ha pausado el lanzamiento de su nuevo tema musical, "Morenito de mi vida" que ya está grabado, pero no lanzará hasta que las cosas mejoren.

jb