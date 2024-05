Después de anunciar que emprendería acciones legales contra los creadores y productores de "¿Quién lo mató?", historia que narra el asesinato de Paco Stanley, Mario Bezares volvió a arremeter contra la serie, en específico contra uno de los actores del elenco, Diego Boneta.

En la historia, Boneta interpreta a Jorge Gil, la mano derecha de Stanley y quien estuvo con él en el atentado que le arrebató la vida; pero para Bezares que el también cantante aceptara este papel significó una total decepción, pues, considera, lo único que buscó fue el dinero.

"De haber representado a Luis Miguel en una serie exitosa, ahora interpreta a Jorge Gil, ¿cuál es tu hambre, papá?, ¡Qué decepción, caray! ¿Estás necesitado y quieres ganar lana con eso?", dijo en una entrevista para el canal de YouTube de Inés Moreno.

Incluso, reprobó el hecho de que ninguno de los protagonistas intentara, si quiera, contactarlo o hablar con él para saber su versión de la historia: