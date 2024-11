El jueves 21 de noviembre, las autoridades detuvieron en Tlaxcala a Marilyn N, quien está acusada de hacerse pasar por psiquiatra. La captura fue el resultado de una operación coordinada entre la Fiscalía de Puebla y la Fiscalía de Tlaxcala, cumpliendo con una orden judicial relacionada con el delito de usurpación de profesión.

El papel de Mr. Doctor en la denuncia

Octavio Arroyo, conocido como Mr. Doctor en YouTube, ha sido una de las figuras más críticas en este caso. Además de exponer públicamente a Marilyn N, el médico y creador de contenido investigó a fondo la situación, presentando un documental con testimonios de víctimas y entrevistas a psicólogos.

INSTAGRAM/cote_marilyn

Entre los testimonios más impactantes está el de la madre de Bryant, una de las personas afectadas. Según el relato de la mujer, su hijo fue manipulado emocionalmente y sometido a sustancias que alteraron su juicio. Como resultado, Marilyn logró que Bryant aceptara ser su pareja, y en poco tiempo, lo convenció de casarse con ella.

Tras conocerse la detención de Marilyn N, Octavio Arroyo utilizó sus redes sociales para expresar su satisfacción. El médico celebró que la acusada estuviera finalmente tras las rejas y llamó a más víctimas a presentar denuncias.

“Esto todavía no acaba. Hay personas que ya denunciaron, pero necesitamos que sigan denunciando. Ahora que sabes que está tras las rejas, no te puede hacer nada. Mientras más denuncien, más tiempo le van a dar de prisión. Por favor, si tú conoces a alguien o fuiste víctima, no te calles”, declaró.

¿Quién es Mr. Doctor?

El creador de contenido y médico conocido como Mr. Doctor es Jorge Octavio Arroyo Martínez. Según el Registro Nacional de Profesionistas, obtuvo su título de médico cirujano y partero en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Además de su licenciatura, cuenta con una especialidad en medicina interna realizada en la misma institución. Fuera de su ejercicio profesional, Arroyo administra un canal de YouTube donde entrevista a expertos en salud y aborda temas relacionados con la medicina y la c < ark><>

La detención de Marilyn N marca un avance importante en este caso, pero, como señala Octavio Arroyo, aún queda trabajo por hacer. Las autoridades y quienes han denunciado buscan que se haga justicia para las víctimas y se esclarezcan todos los hechos relacionados con la supuesta usurpación de profesión.

BB