A poco de que se cumplan tres meses del fallecimiento de Julián Figueroa, su esposa Imelda Garza habla de cómo han sobrellevado la muerte del cantante que lamentablemente murió a los 27 años, dejando a un pequeño de seis años y a su madre, Maribel Guardia, con el corazón roto, sin embargo, la nuera de la actriz asegura que, pese a todo el sufrimiento que la invade, su suegra no se está dando por vencida y, en cambio, lucha todos los días para seguir adelante, pues el recuerdo de Juliancito es su mayor motivación.

Imelda concedió una entrevista a la revista "TVyNovelas", en la que habló de cómo ha cambiado su vida, desde el 9 de abril, fecha en que su esposo, con quien compartió nueve años de su vida, trascendió a otro plano, pues asegura que aunque ha sido muy difícil, no se ha dejado caer, debido a que quiere evitar que su hijo José Julián la vea derrotada, pues considera que si la ve en un mal estado, el pequeño se sentirá contagiado por su falta de ánimos para seguir adelante.

"Estoy retomando mis actividades, precisamente, porque no quiero alterar a mi hijo, lo hago por José Julián, no quiero que cambie su vida por lo que pasó, no quiero desequilibrarlo, no le quiero hacer esto más difícil a mi hijo", contó Garza.

El pequeño que, apenas cuenta con seis años, está consiente de que su padre falleció y aunque, en principio, le expresó a su madre que estaba molestó con él por haberlo abandonado, Imelda le explicó que Julián habría sido incapaz de dejarlo, por lo que le explicó de la forma más clara posible para un niño pequeño lo que significa la muerte.

"Le tuve que explicar que su papá jamás lo abandonaría y que hubiera querido estar con él toda su vida, le dejé muy claro que su papi no lo abandonó", destacó.

Maribel Guardia asegura que su nieto es muy inteligente

En ese sentido, aseguró que José Julián es un niño muy inteligente y sobreprotector pues, ahora que su padre no está, ha adoptado una postura de preocupación ante cualquier cosa que le pueda suceder a ella, a tal grado que, repetidamente, le pide que se cuide mucho pues le expresa que ahora sólo le queda ella.

Por su parte, confesó que la partida de su esposo ha sido muy complicada, pues hay veces que quiere compartirle cosas tan sencillas como memes que ve en internet y le recuerdan a Julián, por lo que siente el impulso de enviárselos o mostrártelos, cuando cae en la cuenta de que ya no está más en este mundo, situación por la que ha estado visitando a una tanatóloga, misma con la que Maribel Guardia fue tratada sólo una vez, sin embargo, fue la propia actriz, en una entrevista a "Ventaneando" la que compartió que ha sido el trabajo lo que le ha impedido visitarla con más frecuencia, aunque destacó que ahora su mejor terapia ha sido el trabajo.

Dichas declaraciones han sido confirmadas por Imelda quien asegura que pese a que Maribel está sufriendo mucho debido a que el dolor de perder a un hijo se le compara a ninguno otro, afirmó que su suegra o "tía" -como la llama ella- es una mujer muy fuerte que quiere salir adelante pese a la adversidad tan grande que le trajo la vida: "Es muy fuerte lo que está pasando, siento que ella está sufriendo mucho, a veces se quiebra un poco, pero es una mujer muy fuerte y ha salido adelante", destacó e indicó que considera que, en efecto, el trabajo ha ayudado a la actriz a relajarse y distraerse.

De hecho, este fin de semana, Maribel se tomó una pausa de sus compromisos laborales para salir de viaje a lado de Imelda y José Julián, su sobrina Maribel, Marcela Figueroa -hermana de Julián-, y su esposo Marcos Chacón, a quienes se les captó en las instalaciones del aeropuerto de la CDMX a poco de tomar un vuelo a la playa, por lo que la prensa que estaba ahí concentrada tuvo la oportunidad de acercarse a la actriz para preguntarle cómo iba todo, pues en las últimas semanas ha evitado conversar con los medios de comunicación.

"Por dentro trae uno este sufrimiento horrible", dijo Maribel, aseverando que "el trabajo ha sido una gran terapia", así como la unidad que hay entre la familia, mismo motivo por el que decidieron viajar todos juntos.

Finalmente, la actriz dijo que procurará ir más seguido al tanatólogo cuando acabe con sus compromisos laborales, como el programa de cable en el que aparece, sin embargo, dijo que priorizará viajar a visitar a su mamá para "apaparacharla", pues consideró que en este momento se necesitan mucho la una a la otra.

