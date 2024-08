Mariazel celebra su maternidad y el estreno de la segunda temporada de ¡Chócalas Compayito!

La segunda temporada de “¡Chócalas Compayito!”, producción de Pedro Ortiz de Pinedo, se estrenará este domingo 1 septiembre a las 19:30 horas por Las Estrellas. El sitcom es protagonizado por Edson Zúñiga “Compayito”, Raúl Araiza, Rafael Inclán, Mariazel, Marcelo Barceló, Ana Paula del Moral y Claudia Acosta.

Sin embargo, a esta nueva temporada se suman dos nuevos personajes: “Bruno” y “Zoila”, dos conductores de televisión interpretados por José Luis González “Guana” y Rocío García, respectivamente. A propósito del estreno, EL INFORMADOR conversó con la actriz, conductora y comediante, Mariazel, quien recién se convirtió en madre por segunda ocasión, con su bebé André, crece la familia.

“La primera temporada se trató más de un ‘Compayito’ que estaba escapando de la televisión y que llega a refugiarse con los ‘Fernández’ donde la familia se tiene que adaptar a vivir con una mano tan peculiar como el ‘Compayito’. Y en esta segunda temporada es su regreso a la televisión, pero los ‘Fernández’ también quieren agarrar hueso ahí, así que ‘Yadira’ termina dando el clima en el programa matutino ‘Parados por la Mañana’”, comparte la actriz.

Es así que “Compayito” se ve obligado por “Yadira” a cumplir su promesa de sacar de pobre a la familia “Fernández”. Si no lo logra, le quedará prohibido volver a beber cerveza el resto de su vida. Por ello, “Zacarías” (Raúl Araiza), autonombrado representante de “Compayito”, logra conseguirle trabajo en los foros de TV, pero como intendente. Para sorpresa de todos, en “Parados por la Mañana” ocurren varios percances y se ven en la necesidad de contratar de emergencia a conductores suplentes.

Así que no solo “Yadira”, descubierta como sex symbol, se quedará a cargo de la sección del clima, pues el “Compayito” y “Antonio” (Rafael Inclán), harán una mancuerna extraordinaria entre albures y doble sentido para dar las noticias de la sección deportiva del programa.

En tanto, “Bruno” (José Luis Rodríguez “Guana”) y “Zoila” (Rocío García), conductores titulares de “Parados por la Mañana”, se sienten amenazados por los conductores suplentes. “Bruno” quiere despedirlos, pero “Zoila” es fan número uno del “Compayito” y quiere conquistarlo, por lo que hará todo lo que sea necesario para quedarse con él.

“La producción se rifó porque realmente hizo un set de televisión, llegábamos a grabar como si fuera el programa ‘Hoy’ o cualquier otro matutino increíble donde cada quien tenía su espacio y su sección , además con bailarines y staff por todos lados, porque se grababa delante y detrás de cámaras. Y luego también grabábamos en la casa donde se desarrolló la primera temporada de ‘La casa de los famosos’. A la gente le va a gustar mucho (esta nueva temporada) porque todo se vuelve más vistoso”.

Con respecto a su personaje “Yadira”, Mariazel responde que en la primera temporada ella y los demás actores estaban creando a sus personajes, “pero ahora todos estamos mucho más fortalecidos y los escritores también comenzaron a adaptar cosas de nuestra personalidad a los personajes para que sea mucho más sencillo interpretarlos y ahora que le sumaron a ‘Yadira’ esto de dar el clima, todo se vuelve muy simpático, porque ella es una mujer muy sensual, pero no entiende y no está consciente de por qué está teniendo tanto éxito”.

Marizel disfruta mucho la comedia y en el set comparte, tuvo mucha libertad creativa, pero siempre respetó los libretos y a los escritores. Sin embargo, en “Me caigo de risa” el éxito del programa es la improvisación, así que ella disfruta estas aristas que le brinda la comedia. “Yo nunca me he considerado comediante, más bien he tenido la fortuna de estar en proyectos que me han permitido entrarle a la comedia y hacer reír a la gente”. Pero como actriz, está dispuesta a afrontar los retos que se le presenten.

Finalmente resalta que ahora mismo está enfocada en cuidar a su bebé, esperando a que llegue enero para comenzar con las grabaciones de la tercera temporada de “¡Chócalas Compayito!”, además, continúa al aire la décima temporada de “Me caigo de risa”, “seguramente también me estaré incorporando a las obras que dejé pendientes, ya había entrado a ‘Los monólogos de la vagina’ y a ‘¡Atrapados! (Escape Room)’”.

Con la llegada de André, su segundo hijo destaca: “Un bebé siempre es una alegría, estamos adaptándonos a los horarios y a tener un nuevo integrante en la familia después de tantos años, pero tengo una gran ayuda, no solo de mi esposo, también de mi hija quien está muy involucrada, así como mi suegra . La familia está feliz porque no sabíamos si (el bebé) iba a llegar o no, pero ahora que está es una gran bendición, estamos disfrutando, estoy en una etapa muy bella de mi vida personal, pero también con proyectos a corto y largo plazo”.

YC