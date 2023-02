Mariazel causó furor en TikTok con un baile en mini falda (VIDEO)

Una de las conductoras más carismáticas y profesionales de nuestro país es sin dudas Mariazel. La periodista incluso viajó a Qatar y desde aquel país nos brindó una cobertura súper completa de la última Copa del Mundo.

La conductora de TUDN recientemente cautivó a sus seguidores de Instagram y de TikTok al publicar un video donde se la ve bailando y luciendo una mini falda con tablas en color marrón nude.

Marizael se muestra bailando una canción de K-Pop (2 Phút H?n) y dando unos pequeños pasos de baile. Rápidamente la conductora comenzó a recibir cientos de comentarios alabando su baile y su simpatía ante la cámara.

El video ya cosecha más de 85 mil me gusta, y los comentarios son de lo más variados. "Hermosa y talentosa a más no poder", "Eres muy bonita", "Que hermosa mujer y siempre tan alegre, me encantas", entre muchos otros más. Incluso algunas personas le consultaron si estaba embarazada, y se nota que son usuarios que cayeron en la broma del día de los inocentes que la conductora realizó el año pasado.

¿Qué noticia dio Mariazel en sus redes sociales?

A través de un breve video publicado en sus historias de Instagram, Mariazel aseguró que va a estar viajando a Acapulco durante todo el 2023 para realizar algunos "merequetengues".

"De regreso a Acapulquito. De hecho nada más regresé para más deporte. Ya estamos de vuelta, voy a estar un par de días más por unos temas pendientes. Tanto Adrián como yo vamos a estar viajando muy seguido a Acapulco. Acapulco nos llama, nos llamaaaaa", se escucha decir a Mariazel en sus historias de Instagram. La conductora de Tudn no quiso dar más detalles al respecto, pero aseguró que con el paso de las semanas irá "tirando" más información en sus redes sociales.

MF