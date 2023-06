Mariano Osorio se adentra al mundo del podcast

Mariano Osorio (Tuxpan, Veracruz, 1970) se ha distinguido, a lo largo de una sólida trayectoria profesional, como un destacado comunicador a nivel nacional que inició su carrera en la radio y ha llegado a convertirse en uno de los más reconocidos a nivel nacional, gracias a programas que son auténticos fenómenos de audiencia pues, hoy por hoy, se hallan entre los más escuchados en la capital del país.

Autor de libros y productor de discos en los que ha compartido sus reflexiones en torno a la vida y los valores humanos esenciales, Osorio tiene casi una década consecutiva como el comunicador que más confianza genera y 17 años en la lista de los 300 líderes más influyentes de México; ahora, con una labor destacable como director general de Joya 93.7 FM de Grupo Radio Centro (segundo lugar global entre emisoras de todo tipo), el comunicador comparte parte de sus inicios y su actual actividad como productor de podcast, una nueva opción comunicativa para la creación de nuevas audiencias.

El impacto original

Osorio relata en entrevista con EL INFORMADOR que su atracción por la comunicación “nace como una necesidad en mi corazón, cuando siendo muy pequeño la única herencia material que recibo de mi padre, a los cinco años de edad, fue un aparato de radio, el cual me acompaña a la fecha. Eso generó un vínculo y, con el tiempo, he logrado digerirlo y ahora me llena de color la vida escuchar tantos programas: de concurso, noticias, radionovelas, musicales o incluso los comerciales, tan llenos de recursos”.

De este modo, establece el locutor y productor, lo fundamental es que “si eso se traduce a la impresión de un niño pequeño, el impacto es enorme y me atrajo. Y así quise dedicarme a la radio, entendí que había muchas cosas por descubrir y comunicar; si no delante de un micrófono, sí pensé en formar parte de ese mundo”.

En el podcast

Entre sus proyectos recientes, destaca para Osorio su incursión en el podcast, gracias a dos temporadas ya de “La Tercera Ley de Newton” -en Spotify-, una historia para distribuirse a través de plataformas de audio.

Llegar a este nuevo medio se dio “por la necesidad de crear algo nuevo”, explica Osorio, “siempre he sido inquieto, pese a tener claras las prioridades y necesidades de comunicarme con el público a través de la radio. Pero siempre he sido un gran explorador en el mundo de la comunicación y de mi tarea como comunicador”.

Así las cosas, además de conferencista o columnista en diarios y revistas de circulación nacional, laborar en televisión, en fin, producir discos y audiolibros, así como tomar parte en doblaje de cine, “he hecho mucho como para no quedarme con las ganas de ver hasta dónde puedo llegar; el podcast, entonces, era un paso natural -al que llegué tarde- pero no quería hacer uno más, un canal de entrevistas o hacer en redes algo que no tuviera que ver conmigo; decidí esperar un poco, integré a un gran equipo, con escritores, desarrollamos una historia original, y nos metimos al diseño de audio, revisión de guiones y a proponer algo distinto”.

Algo nuevo

Esta singularidad en la producción, refiere Osorio, consistió en “grabar en una sala THX, como esas en las que se graba audio para cine; nos metimos así a explorar en técnicas nuevas de la mano de nuestro ingeniero, de modo que conseguimos un sonido envolvente y espectacular, inmersivo, con una historia que, además, me exigió más de lo imaginado”.

Lo anterior, prosigue el comunicador, porque “creí primero que sólo la iba a narrar, y las necesidades cambiaron, y terminé haciendo varios papeles para explotar en su máxima expresión la historia, cuyo contenido refleja una realidad muy fuerte que vivimos en México. Encima me hace salir del personaje reflexivo para encarnar a ‘Valente Suárez’, un narcotraficante que, en el fondo de la historia, funciona para la crítica social, al descubrir la capacidad de un padre para cambiar el destino de sus hijos. Así, por dos temporadas y 25 episodios en total, se logró generar una gran reflexión al respecto”.

Algo disruptivo

En palabras de Osorio, el podcast se ha beneficiado de “la inmediatez y la disponibilidad de los productos generados, ahí están a la hora que gustes y en el medio que quieras, sin importar en el lugar donde te encuentres. Sin embargo, lo cierto es que tenemos una enorme cantidad de opciones para escuchar en podcast distintos contenidos, lo que da a las plataformas una riqueza particular”.

Ahora bien, detalla el comunicador, “también podemos agregar que en mundo digital podemos, asimismo, generar lecturas muy precisas de lo que se emite y la reacción de las audiencias, sobre todo conocerlas más a fondo (qué edades tienen, dónde viven, si son de comunidades rurales o urbanas); todas esas lecturas te dan posibilidad de ir construyendo productos más a la medida del nicho de audiencia al que se desea llegar”.

Finalmente, Osorio se declara “feliz de poder complementar todo un nivel de comunicación a través de la radio y, por otro, empezar a buscar nuevas audiencias. Hacia allá voy. Más de treinta años escuchándome leer libros, dar consejos inspiradores o hacer de lo positivo un estilo de vida, haciendo entrevistas… y algo pasa, algo disruptivo -a través del podcast- que me permite convertirme en otro personaje, diferente, y creo que vale la pena rescatar eso”.

Reconocimientos

Según PARAMETRÍA Mariano es destacado en el rubro de: “Los conductores más populares en México”, con una muy alta calificación al ser reconocido como una imagen muy positiva, en la CDMX, área metropolitana y a nivel nacional.

Ganador del “Premio Antena 2013” al Servicio Social de la Radio, otorgado por el CIRT.

Fue acreedor al Premio “México Lee 2013”, otorgado por el entonces CONACULTA (hoy Secretaría de Cultura federal).