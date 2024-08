El gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, anunciaron en 2022, a través de sus redes sociales que esperaban la llegada de su hija, Mariel. Este anuncio llegó después de que Rodríguez compartiera públicamente en 2020 la pérdida de su primer bebé durante la gestación debido a complicaciones.

Cuando Mariel tenía dos meses de nacida, Rodríguez decidió abordar su situación en el canal de YouTube de Aislinn Derbez. En aquella entrevista, reveló que tras la pérdida previa, se cuestionó si realmente merecía ser madre. Esta reflexión surgió del dolor y la incertidumbre que enfrentó durante ese período.

"Llegué a preguntar en general, a lo mejor no merezco ser mamá, a lo mejor por eso me tocó atender el tema de adopciones. Se me hacía el corazón chiquito porque yo decía, a lo mejor voy a ser una persona o una pareja que está adoptando en algún momento, y no estaba en mis planes", señaló en aquella ocasión.

Luego del nacimiento de su hija, la empresaria se refirió a Mariel cómo su "bebé arcoíris", pero ¿por qué se les llama así? a continuación te lo decimos.

¿Qué es un bebé arcoíris?

El término "bebé arcoíris" se utiliza para describir a un hijo nacido después de una pérdida gestacional o neonatal. Esta expresión se fundamenta en la metáfora del arcoíris, que representa la esperanza y el consuelo que siguen a una tormenta. En este contexto, la tormenta simboliza la dolorosa experiencia de la pérdida de un bebé.

Una pérdida gestacional o neonatal puede tener un impacto emocional significativo en los padres. La llegada de un bebé arcoíris se percibe como un evento importante, ya que marca un nuevo comienzo después del duelo.

La experiencia de esperar un bebé tras una pérdida puede estar acompañada por una serie de emociones complejas, como alegría, ansiedad y esperanza.

Para los padres, la llegada de un bebé arcoíris puede ser vista como una fuente de consuelo y una señal de continuidad y renovación.

En este sentido, tras la pérdida de uno de sus bebés, Mariana Rodríguez decidió denominar a su hija Mariel como "bebé arcoíris", reflejando la esperanza y el nuevo comienzo que representaba su llegada para ella y su familia.

Mariana Rodríguez anuncia la pérdida de su quinto bebé

La noche del 31 de julio, Mariana Rodríguez, primera dama de Nuevo León, reveló la pérdida de su quinto bebé, un anuncio que generó una gran sorpresa en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Rodríguez publicó un video en el que documentó el lamentable suceso, desde el momento en que se enteró de su embarazo hasta la noticia de que el bebé no llegaría a término.

"Duele como si fuera la primera vez. Tengo 5 angelitos en el cielo", escribió en la publicación la esposa del gobernador de Nuevo León Samuel García.

En el video, la primera dama presentó una narrativa visual de su experiencia, mostrando imágenes de su ultrasonido y de unos pequeños tenis que había preparado para el bebé. Estas imágenes reflejan la anticipación y el entusiasmo que tenía en relación con su embarazo.

A medida que avanzaba la grabación, Rodríguez describió el proceso emocional y físico que vivió durante el embarazo. Sin embargo, al final del video, la empresaria, quien también es influencer, reveló la pérdida del bebé, lo cual marcó el cierre de su relato.

