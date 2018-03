Mariana Motoko buscará inspirar por medio de la moda

No es usual que una marca de proyección nacional apele al arte local para diseñar una colección de temporada. Tampoco lo es que busquen conceptos como el feminismo o la igualdad entre hombre y mujeres. Por ello es que resalta la propuesta que tiene la marca de ropa C&A, que desde hace una semana tiene como estandarte el trabajo de la ilustradora tapatía Mariana Motoko.

La ilustradora, que ha colaborado para el Festival Internacional de Cine y la Feria Internacional del Libro, ambas en la ciudad, es la primera mujer que es invitada para este proyecto. En entrevista, Motoko cuenta que el primer acercamiento entre la marca y ella fue por medio de redes sociales.

“C&A me contacta por mi página de Facebook, tenían ya el antecedente de la colección con Ricardo Luévanos que obtuvo un gran resultado y decidieron repetir el proyecto con otro tema y otro diseñador, en mi caso el Día de la Mujer. En su mensaje comentaban que les encantaría hacerlo conmigo porque mi trabajo les parecía muy femenino pero además comunicaba un mensaje, también decían que entendían a la perfección si decidía no aceptar, sinceramente para mí el solo hecho de la propuesta ya era un sueño hecho realidad y confirmé al instante. Un par de semanas después nos juntamos para concretar el proyecto y de ahí en adelante todo fue muy rápido”.

El trabajo de Mariana se caracteriza por trazos muy sencillos, rostros de mujeres, manos y corazones. Muchos de estos conceptos se trasladaron a la ropa, aunque con un tratamiento diferente. “C&A estaba abierto a que usara ilustraciones que tuviera hechas siempre y cuando fueran de la mano con el concepto y no hayan sido creadas para otro cliente, aunque estaba tan emocionada con el proyecto que quería que mis dibujos nacieran con él. Al final usé algunos gráficos que identifican mi trabajo, como el corazón, los ojos y los rostros femeninos, a pesar de eso un 70 ciento de los dibujos se crearon exclusivamente para la colección”.

La mujer como tema

El pasado 8 de marzo miles de mujeres tomaron las calles con consignas reivindicativas: igualdad derechos, mismas oportunidades, exigencia de justicia y de detener la violencia contra ellas. Esas reivindicaciones aparecen en la colección ilustrada por Mariana Motoko. A pregunta expresa de cómo retomar estos temas sin caer en lo panfletario, Mariana responde: “Es un tema que me emocionaba mucho, aunque a la vez me parecía complejo, quería enfocarlo no solo en la mujer sino en todas las personas que visualizamos una sociedad con igualdad de oportunidades, no imaginé una lucha si no un abrazo”.

Y agrega que ella cree que el feminismo ha sido malinterpretado. “Es un movimiento que protesta contra la opresión no contra el sexo opuesto, ojalá no tuviéramos que luchar por la igualdad, en ningún aspectos, pero lo veo como una ola enorme que tiene que romperse y hacer ruido para que venga la calma”. También menciona que la colección está inspirada en “las mujeres que creen en sí mismas, las personas que buscamos la equidad y agradecemos las diferencias del otro. Es una colección que busca ser un estandarte de empatía y de reconocimiento mutuo”.

Inspiración

La comercialización de la colección Mariana Motoko ha sido un éxito a tan sólo unos días de estar en los escaparates. Pensada para ser edición limitada, ha superado las expectativas. “Desde el comienzo se planteó como una edición limitada, principalmente para marzo, he escuchado por ahí que superó la expectativa en ventas, lo cual me tiene muy contenta (porque aquí entre nos tenía miedo de que no fuera suficientemente comercial) pero hasta el momento no sé de una nueva producción”.

Ante la pregunta final, sobre si una prenda puede inspirar a los jóvenes, Mariana responde con cierto rubor: “Ahora sé que sí, que por más romántico que suene, y me caigo un poco mal al decirlo, cualquier cosa hecha apasionadamente con sinceridad y corazón es fuente de inspiración”.

Un mensaje para todos

La colección no sólo está dirigida a mujeres, también hay prendas y accesorios para hombres y para niños. Sobre estos últimos, casi siempre dejados de lado al momento de diseñar, la ilustradora señala que fue un reto mayúsculo. “El mensaje tenía que ser no solo amigable si no también comercial, especialmente en niño tardamos un poco para encontrar el camino, pero al final creo que en colaboración con el equipo se logró un resultado bien bonito, enfocado en el respeto y la equidad. No sabes la emoción que me da ver a personas de todas las edades como portadoras de mensajes”.

También apunta que nunca tuvo en mente un modelo o una figura idealizada al momento de trabajar sus diseños. “No pensé en un modelo idealizado, quería enfocarme en la confianza por uno mismo y fue un reto porque además tenía que ser congruente con lo que trataba de comunicar lo cual generó un proyecto de mucha introspección y a la vez liberación personal”.