Mariana Echeverría y su esposo piden respeto tras la pérdida de su bebé

Una vez más, la conductora Mariana Echeverría comunicó sobre la pérdida de su bebé que esperaba, en tan sólo 15 días de que diera la noticia de que estaba embarazada.

La conductora, compartió este suceso a través de un comunicado, que firmó en compañía de su pareja, el futbolista Óscar Jiménez Fabela; los dos pidieron respeto por el momento que están pasando, además expresaron que ya se habían hecho a la idea de una vida recibiendo a su hijo. No es la primera vez que Echeverría intenta tener otro hijo, luego de recibir a Lucca, su primogénito.

Mariana quien también es conductora del reality "Me caigo de risa" publicó en su Instagram la noticia de que había perdido a su bebé, que apenas el 11 de julio había dicho que esperaba. En el mensaje, Mariana filtra que ella y su marido, el arquero del América, ya se imaginaban la vida que construirían a lado de Lucca y el pequeño que venía en camino, en el instante que se enteraron de la noticia, por lo que ahora tendría que hacerse a la idea de que esos planes ya no serían como se imaginaron.

"Nos imaginamos y dimos por hecho una vida a tu lado y ahora tenemos una vida sin ti", escribió la comediante. "Te imaginamos cuidándote y guiándote, pero el plan salió otra vez al revés, tú nos cuidas y nos guías", añadió.

Y aunque la tristeza se encuentra invadiendo el corazón de Mariana y Óscar, el matrimonio destacó que, pese a la adversidad que están enfrentando, eran conscientes de que se trataba de una prueba que la vida les ponía y que ante la crianza de Lucca, no podían darse por vencidos ni permitir que la tristeza los derrumbe.

"Hoy tenemos un motivo por el cual recuperarnos y salir adelante lo antes posible, que está con nosotros y nos necesita; se llama LUCCA".

Por otro lado, Echeverría y Jiménez destacaron que era otra prueba que tomarían con la mayor resilencia posible, solicitando el respeto de quienes les rodean, para atravesar su duelo de la forma más tranquila posible:

"Con todo el amor les pedimos respeto en este proceso que no ha sido nada fácil para nosotros", escribió al finalizar su mensaje, el cual ya cuenta con más de cientos de miles de reacciones y comentarios de aliento y solidaridad, pues cabe mencionar que esta no es la primera vez que Echeverría pierde a un bebé.

En la búsqueda de dar otro hermanito a Lucca, Mariana contó en febrero de este año, hace tan sólo cinco meses, que había perdido a un bebé del que estuvo embarazada por un mes, sin embargo, al acudir a su doctor este le indicó que había sufrido un microaborto, sin embargo, este fue un embarazo que no tuvo tiempo de compartir con su esposo, con quien contrajo nupcias en 2019, debido a que quería darle una sorpresa, pero ya no pudo realizarla.

"No dije nada a nadie porque le quería dar una sorpresa a Óscar y resulta que el domingo (después de hacerme una prueba) empecé a sentir mucho dolor, fui a un centro comercial y cuando regresé a mi casa empecé a sangrar (...) pues sí, fui al doctor y, efectivamente, dos días después de que había comprobado que estaba embarazada, lo perdí, no sé por qué pasó, pasa y estoy segura de que a muchas mujeres le ha pasado y se siente horrible, se siente muy feo", dijo visiblemente afectada.

Para Echeverría ha sido muy complicado la búsqueda de tener otro hijo, sobre todo, porque ha tenido que continuar con sus compromisos laborales, en el programa "Me caigo de risa", en el que tiene que participar haciendo a reír a la gente, como contó en un live que realizó en esa época.

"Fue muy duro para mí, tenía que ir a reír, a pasarla bien, a bromear, y yo estaba pasando por un momento asqueroso muy triste y yo no lo quise contar porque no lo asimilaba, me guardé mucho ese dolor, cuando te enteras de que es positivo te brilla el cielo y te brilla el mundo".

Justo en ese momento, Mariana puntualizó que cada vez apreciaba más la vida de Lucca, pues era lo que la mantendría en pie, afirmando que sólo tenía una trompa de falopio y aunque, eso podría dificultar su proceso para lograr embarazarse, aún era posible concebir, por lo que su marido y ella, seguirán intentando hasta lograrlo.

"Afortunadamente, no me la quitaron (la trompa) así que todavía puedo ser mamá, vamos a seguir intentando hasta donde la vida dé y hasta que mi cuerpo lo permita", dijo en esa ocasión, sin embargo, ahora no ha hablado de si continuará con esta búsqueda.





