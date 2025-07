María Antonieta de las Nieves tendrá cameo en este capítulo de Sin Querer Queriendo

Durante una reciente entrevista, la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conocida por su icónico papel de “La Chilindrina” en la serie “El Chavo del 8”, reveló que participará en uno de los episodios de la bioserie “Chespirito, Sin Querer Queriendo”.

De las Nieves explicó en un encuentro con la prensa que tendrá una aparición especial en uno de los nuevos capítulos de la serie biográfica dedicada a su excolega, el actor y comediante Roberto Gómez Bolaños.

“Cuando me vean, en el sexto capítulo voy a estar yo”, aseguró la actriz.

Según comentó, su participación será a modo de cameo y podrá verse en el sexto episodio, el cual estará disponible este próximo jueves 10 de julio a través de la plataforma de streaming Max.

Desde su estreno el pasado 5 de junio, la serie —producida por los hijos de Chespirito, Paulina y Roberto Gómez Fernández— ha tenido un éxito tremendo, captando la atención de miles de televidentes en todo el mundo.

Con apenas cuatro capítulos al aire, “Chespirito, Sin Querer Queriendo” narra los inicios del célebre comediante, actor y guionista Roberto Gómez Bolaños, una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en México.

María Antonieta de las Nieves y Roberto Gómez Bolaños fueron amigos y compañeros de trabajo hasta 1994, cuando una disputa legal por los derechos del personaje “La Chilindrina” los distanció.

No obstante, esto no impidió que la actriz fuera invitada a participar en la bioserie de Chespirito, y aunque no interpretará un personaje dentro de la historia principal, sí tendrá un papel de extra.

“Nada más fui una actriz invitada, y ahora espero que me vean. Cuando me vean, en el sexto capítulo voy a estar yo”, reiteró.

A pesar de que su aparición será muy corta, la noticia ha emocionado a los fanáticos que esperan ver nuevamente a la querida intérprete en la pantalla chica.

