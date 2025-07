María Antonieta de las Nieves intentó hablar con Roberto Gómez Bolaños por última vez , lo intentó llamándolo a su casa después de que el propio “Chespirito” le pidiera a Florinda Meza, su última esposa, que le diera el teléfono de su casa a "La Chilindrina".

Para muchos, Florinda Meza dividió, de alguna manera al elenco de “Chespirito”, los actores que durante más de dos décadas trabajaron juntos convocados por Gómez Bolaños, y crearon personajes que hasta la fecha siguen siendo entrañables.

"La Chilindrina" ha reconocido en varias ocasiones que nunca fue la gran amiga de Florinda , aunque en algún momento se llevaron "bien", nunca fueron amigas reales, y ella como otros miembros del elenco, tienen sus reservas con Meza, quien está en el centro de la crítica tras estrenarse la bioserie Chespirito: sin querer queriendo.

A "La Chilindrina" le negaron hablar con Chespirito

Después de que, según María Antonieta de las Nieves, “Chespirito” detuviera el lanzamiento de un programa sobre “La Chilindrina” en Televisa, y que dos años después ese lanzamiento se lograra gracias a Emilio Azcárraga Milmo, María Antonieta se encontró a Bolaños en el aeropuerto, se saludaron con un abrazo fraterno, un abrazo que ella sintió sincero y lleno de cariño.

"¿Por qué nos distanciamos si nos queremos tanto?", cuestionó ella. “Chespirito” le dio su teléfono de casa, pues lo había cambiado, pero en realidad llamó a Florinda para que ella se lo diera.

María Antonieta lo llamó días después pero jamás se lo comunicaron.

“Me lo dio, a los varios días le hablé por teléfono y pues hasta ahí, no me dejaron, qué te puedo decir, eso tal vez ”Chespirito" ni lo sabía, nunca me dejaron volver a hablar con él", recordó en entrevista con Yordi Rosado.

Admitió que el no poder volver a hablar con “Chespirito” la hizo sentir muy mal, tanto que repercutió en su salud.

"Me sentía derrotada, tanto así que fui a Médica Sur con un preinfarto", contó.

La actriz tuvo una "relación nula" con Florinda después de que dejara de trabajar con “Chespirito”.

