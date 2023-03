Manuel Turizo trae un nuevo disco llamado "2000" y cantará en el Telmex

El colombiano Manuel Turizo tiene muchas razones para celebrar, primero porque este viernes 17 de marzo se estrena su álbum “2000” donde incluye colaboraciones como la que ya publicó con el DJ Marshmello, llamada “El Merengue”, además de un par más con Beéle y María Becerra.

El nombre de la placa alude a su año de nacimiento, de hecho el próximo 12 de abril cumplirá 23 años; la portada de éste es él, de bebé. La otra razón por la que está contento el cantante es porque tiene una gira por la República Mexicana, en Guadalajara estará presentándose el próximo jueves 23 de marzo a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex. Manuel ofreció una rueda de prensa virtual donde EL INFORMADOR tuvo la oportunidad de preguntarle sobre este nuevo material que tiene en puerta.

“De los discos que he hecho, es el que es más a mi estilo, a lo que yo quería hacer, es el que más describe la personalidad musical de Manuel Turizo. Es un álbum principalmente para mí, esperando que la gente conecte con eso y que pueda conocer más de lo que yo soy musicalmente. No es un solo género en sí, en realidad era poder tomar toda esa influencia musical que yo tuve desde joven y en cada canción oírme totalmente diferente y poder mostrar todas esas cosas”.

Resalta que hay estilos de música demasiado variados, “no es un disco con la gran cantidad de colaboraciones, porque es un disco demasiado mío y demasiado personal, quería darme la oportunidad de poder mostrar lo que soy yo. Por eso lleva el nombre de ‘2000’, el concepto de la portada es muy yo, es la historia de Manuel, del bebé, el año en el que nací. Entonces, musicalmente es poder contar mi historia. Pero hay de todo tipo de géneros, como el house, afrobeat, reggae, balada, pop, reggaetón, merengue y bachata”.

Pero también en “2000” hay un homenaje a la música mexicana. “Hay una canción que con todo el respeto a la música mexicana, está influenciada por ella”, pero explica que le dieron toques distintos al tema, “y con esas movidas que le hicimos, al final no sé si queda siendo mariachi, pero la influencia sí era totalmente esta música y esos boleros viejos, que fue como si nosotros hubiéramos escuchado la canción en una cantina borrachos y al otro día nos hubiéramos ido al estudio a hacerla a nuestro estilo”.

Sobre la colaboración con Shakira, de la que se ha hablado mucho y donde incluso se revela que la portada del sencillo ella está caracterizada de sirena, al menos es lo que circula en redes sociales, dijo Manuel que esa canción no se incluye en su disco y no puede revelar información todavía, porque aún no está en su “potestad”. Pero se le vio emocionado por esta colaboración que sin duda será un precedente para su carrera.

En cuanto a cómo lleva el tema de la fama y si siente una persona extraordinaria, recalcó que él sigue siendo el mismo Manuel de siempre aunque con más ambiciones y más metas, pero en el terreno personal es él mismo, pues además es subjetivo cómo lo vean los demás, pues mientras hay quienes consideren que sí sea una persona extraordinaria, habrá otros que no, pero él sigue con los pies en la Tierra. “Soy fiel a lo que soy, sencillo, trabajador y respetuoso con la gente que es respetuosa conmigo”.

Finalmente, sobre la gira, reiteró que será una de las mejores de su carrera y que están trabajando fuertemente en los ensayos.

