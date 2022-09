Manuel García-Rulfo: El camaleón tapatío de Hollywood

Abrirse camino como mexicano o latino en Hollywood no es para nada sencillo, en especial, cuando prevalecen los estereotipos que encasillan a los actores a estar ligados a cierto tipo de personajes, historias y contextos solamente por su lugar de origen o acento, pero la experiencia, a decir del tapatío Manuel García-Rulfo, ayuda a que progresivamente se despierte ese instinto de lucha y búsqueda de más retos para demostrar que las nacionalidades no importan cuando hay una buena trama que contar.

La trayectoria de Manuel García-Rulfo en las altas esferas de la industria en Hollywood no es nueva, y aunque recientemente estrenó su protagónico en la serie “El abogado del Lincoln” (“The Lincoln Lawyer”) para Netflix, el actor asegura que sus ambiciones no culminan con este tipo de proyectos de impacto mundial, al subrayar que se mantiene siempre a la búsqueda de más personajes e historias que lo lleven a explorar más capacidades interpretativas que no ha mostrado del todo en la pantalla.

“Le fue bastante bien, no me lo esperaba. Agarró su nicho, yo la veo y siento que es una serie de los años 80 con cosas nuevas, más contemporánea, pero se siente como esas series de televisión abierta que son muy fáciles de digerir, que son divertidas, que intentas descubrir quién es el bueno y el malo, qué es lo que sigue, te tiene adivinando y eso la gente lo disfrutó mucho”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

Ante el éxito que ha significado “El abogado del Lincoln”, siendo una de las series más vistas en Netflix durante su mes de estreno, Manuel García-Rulfo está más que fascinado por la respuesta del público que animó a la producción, creada y encabezada por David E. Kelley, a emprender una segunda temporada para ver nuevamente al tapatío en la piel del litigante “Mickey Haller”.

“Nunca te imaginas que se iba a transformar así la industria -con este tipo de producciones- yo todavía no lo creo, quizá vivo en mi mundito, pero cuando te envían los números, por ejemplo, de Netflix, los análisis y demás, ves la cantidad de gente que ve esto en segundos, porque es mundial, entiendes el alcance que tiene, es fuertísimo. En esta serie me atrapó el personaje, y ahora con la segunda temporada me emociona mucho regresar”.

Desde nuevas miradas

Manuel García-Rulfo celebra que las narrativas y la propia industria del entretenimiento, en especial en Hollywood, se abran a nuevos diálogos y perspectivas sobre cómo se abordan los personajes y su tramas, destacando que esto progresivamente se ve reflejado también ante las nuevas dinámicas que tienen las producciones y el consumo inmediato del público que rápidamente verbaliza lo que sí y lo que no les gusta ver en pantalla, particularmente cuando un latino o hispano rompe con los estereotipos.

“Cuando empecé -en Hollywood- sí eran estereotipos, papeles muy chicos, pero la industria ha ido cambiando, se va dando cuenta del impacto que tienen los latinos, que es de las comunidades que más cine consumen en Estados Unidos, y Hollywood no es nada tonto, sí ha cambiado en cuestión de años, las puertas se han abierto”.

Así es como resalta el camino que han labrado mexicanos e hispanos, como: Antonio Banderas, Salma Hayek, Diego Luna o Gael Luna: “Ahora puedes ver a Gael protagonizando una serie como ‘Mozart in the Jungle’ o a Diego siendo protagonista en ‘Star Wars’, en cuestión de años ha cambiado muchísimo todo”.

También habla sobre cómo los movimientos y demandas, para erradicar el racismo o clasismo en las historias, han fortalecido a la comunidad artística para que las producciones replanteen a los personajes partiendo de la responsabilidad que tienen al llevar una trama a la pantalla.

“Eso va cambiando, está puesto sobre la mesa, todos estos movimientos hacen consciencia hacia los escritores. El impacto que tiene el séptimo arte es fuertísimo, sobre todo, en los jóvenes; tenemos un responsabilidad como cuentacuentos. Hay que sensibilizar un poco más a la gente que consume series, el cine, sí creo que ha cambiado muchísimo, sobre todo en la televisión y el cine comercial los estereotipos, la inclusión, los personajes, quiénes son los actores, cómo están escritas las cosas”.

En este sentido, el actor tapatío también reflexiona sobre cómo ha encaminado su carrera hacia personajes que le aporten algo más que una oportunidad laboral, al referir que la experiencia lo ha hecho más selectivo frente a las historias que llegan a sus manos y así no aceptar cualquier papel aunque eso le implique estar en pausa por momentos cuando el trabajo es escaso.

“Muchas personas dicen que el talento está en decir que no, porque es muy fácil cuando tienes hambre y quieres trabajar, te ofrecen algo y no te importa lo que sea. Mucho del talento está en saber qué harás, porque lo que hagas la gente se empieza a quedar con esa imagen. En el cine y la televisión nunca sabes, puedes trabajar con el mejor y luego resulta una porquería o simplemente no resultó, pero con los trabajos que he agarrado, por más malos o buenos que sean, son papeles que me vibran, con actores que admiro, y aunque me he estado muriendo de hambre mil veces he dicho que no, le hago caso a la intuición”.

“Los siete magníficos”. Montado en el caballo blanco, Manuel García-Rulfo aparece en una escena de la cinta, donde compartió pantalla junto a Ethan Hawke y Denzel Washington. ESPECIAL/Sony Pictures

FILMOGRAFÍA

Una vida en la gran pantalla internacional

“Good Savage” (2022)

“A Man Called Otto” (2022)

“El abogado del Lincoln” (2022)

“El rey de todo el mundo” (2021)

“Sweet Girl” (2021)

“Greyhound” (2020)

“6 Underground” (2019)

“Perfectos desconocidos” (2018)

“Viudas” (2018)

“Goliat: Poder y debilidad” (2018)

“Asesinato en el Expreso de Oriente” (2017)

“La vida inmoral de la pareja ideal” (2016)

“Los siete magníficos" (2016)

Lo que viene

El interés por explorar otras facetas desde la producción o la dirección están presentes en Manuel García-Rulfo, el actor asegura tener algunas ideas escritas: “me llama mucho la atención, le tengo muchísimo respeto, quizá por eso no lo he hecho, porque es bastante complicado”; puntualiza estar enfocado de momento en su crecimiento interpretativo, teniendo ya en puerta el estreno de “A Man Called Otto”, filme dirigido por Marc Forster, que nuevamente pondrá al tapatío junto a la estrella Tom Hanks, en una historia donde el drama estará a merced de los personajes basados en el libro “A Man Called Ove”, de Fredrik Backman.

“También está Mariana Treviño como protagonista, creo que la estrenamos en diciembre. Está muy bonita, es el segundo trabajo que hago con Tom Hanks (el primero fue ‘Greyhound’), estoy feliz de trabajar con él. Muero por ver la película, es de esas que tienen todo, que toda la familia la puede ver, tiene comedia y drama”.

A la par, Manuel García-Rulfo también alista el estreno de “Good Savage”, película impulsada por Santiago Mohar, quien ha seleccionado a un elenco mexicano de gran reconocimiento, como: Naian González Norvind, Alejandro Edda, Darío Yazbek Bernal y Andrew Leland Rogers, quienes darán forma a esta comedia ácida, pero bastante entrañable.

“Es una película padrísima, estoy súper orgulloso. La hicimos en la pandemia, es como cine de amigos que nos juntamos todos medio desesperados, escribimos el guion y la hicimos. Ha sido de las mejores experiencias que he tenido, nos quedó padrísima, apenas la mandaremos a festivales”, comparte.