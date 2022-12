Manelyk González: La influencer se lleva todas las miradas con este bikini

La influencer Manelyk González cosecha más de 15 millones de seguidores en Instagram y allí comparte fotos de su día a día, sus looks y algunos de sus pasatiempos favoritos.

Recientemente la ex de "Acapulco Shore" usó Instagram para compartir algunas historias de su reciente viaje a Puerto Escondido (Oaxaca). Manelyk González no solo cautivó a sus seguidores con los paisajes del lugar, sino que también lo hizo con su increíble traje de baño.

Desde el lujoso hotel Samora Luxury Resort, Manelyk González recibió la Navidad rodeada de su familia. Manelyk llevó varios modelos de trajes de baño para modelar. Desde uno verde, hasta uno en colores celeste, fucsia y naranja. Pero sin dudas el que más llamó la atención fue el que compartió a través de sus historias de Instagram.

Dicho modelo de traje de baño cuenta con un estampado en colores blanco, verde, marrón y rosado. Incluso Manelyk lo combinó con unas pulseras de caracoles preciosas.

Además Manelyk mostró su cuerpo bronceado sin miedo a las críticas, ya que durante las últimas semanas la influencer recibió muchas críticas sobre su apariencia. "Últimamente me están criticando muy ca.., que si estoy flaca, que si me quité las bubis, y nunca me habían criticado por eso, es novedad", dijo diciendo en un video Manelyk.

"Mis amigos incluso me dicen que estoy muy flaca, hasta mi mamá me lo dice. A mí me gusta estar así, yo sé que cuando empiezo a entrenar comienzo a recuperar mi cuerpo. Después de la caída cuidé mucho mi alimentación y me gusta cómo me veo ahora, así que dejen de criticarme por favor", continuó González.

Sin dudas la reflexión de la ex "Acapulco Shore" es importante porque invita a que todas las personas dejen de opinar sobre los cuerpos ajenos.

LSPC