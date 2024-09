Maná se desvincula de Nicky Jam por el apoyo del puertorriqueño a Donald Trump

La banda tapatía Maná recién publicó en su cuenta de Instagram que ha decidido bajar de plataformas digitales su colaboración "De pies a cabeza" con Nicky Jam, al enterarse que el puertorriqueño está apoyando la candidatura presidencial de Donald Trum, además no es el único reggaetonero que se suma a la campaña del candidato conservador, también lo hicieron Anuel AA y Justin Quiles.

“Es un honor conocerlo, señor presidente. De donde yo vengo la gente no conoce a los presidentes, así que estoy contento y tengo suerte de poder decir esto: lo necesitamos. Lo necesitamos de vuelta, necesitamos que sea el presidente nuevamente”, expresó Nicky, aunque se supo que Trump no lo conoce, pues en el mitin lo confundió con una mujer y externó abiertamente que no lo conocía ni a él ni a sus colegas, pero que sabía que eran leyendas en Puerto Rico.

Tras los hechos, esto fue lo que externó Maná en redes sociales con una imagen que dice "Maná no trabaja con racistas".

“Durante los últimos 30 años Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente. Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam de “Pies a Cabeza” de todas las plataformas digitales”.

