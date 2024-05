La actriz de 19 años, Mamie Laverock, quien interpretó a Rosaleen Sullivan en algunos episodios de la serie "When Calls the Heart", está luchando por su vida después de caer desde un balcón, según una página de GoFundMe publicada por su familia.

Rob y Nicole Compton, sus padres, señalaron que la joven experimentó una "emergencia médica" el 11 de mayo y fue trasladada a un hospital en Canadá después de que Nicole llegara a tiempo para "salvarle la vida", aunque no se dieron detalles sobre lo sucedido.

Posteriormente, Mamie estuvo dos semanas en tratamiento intensivo, donde presentó signos de mejoría. Sin embargo, lamentablemente el domingo 26 de mayo "fue escoltada fuera de una unidad segura del hospital y llevada a un balcón desde donde cayó desde cinco pisos".

La caída le provocó lesiones que pusieron en peligro su vida y se ha sometido a múltiples cirugías extensas, actualmente sobreviviendo con soporte vital.

"Estamos todos devastados, en shock, en este momento intensamente difícil", escribieron sus familiares en la web de recaudación de fondos. Se desconocen los detalles médicos actuales de la actriz.

Hallmark Media, productora de "When Calls the Heart", reaccionó al accidente de Laverock mediante un comunicado compartido con "Variety". " Estamos profundamente entristecidos por escuchar la noticia sobre Mamie. Como miembro querido de nuestra comunidad "When Calls the Heart", le deseamos a ella y a su familia paz, consuelo y muchas oraciones durante este momento difícil", externaron.

Otros miembros del elenco también lamentaron lo sucedido y enviaron mensajes de pronta recuperación a Mamie. Hasta este martes, se han recaudado más de 21 mil dólares canadienses para ayudar a la actriz en su recuperación.

Mamie Laverock apareció en un total de nueve episodios de la mencionada producción, desde 2014 hasta 2023, incluyendo el episodio principal. También participó en "The Hollow Child" y "This Means War".

Con información de SUN.