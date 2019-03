Maluma dice que tuvo que viajar con todo y terapeuta

A principios de año Maluma se sometió a una operación debido a la ruptura de los ligamentos de la rodilla, sin embargo, la larga lista de compromisos adquiridos por el cantante de 24 años lo obligaron a viajar con todo y terapeuta.

"Me da mucha alegría, estoy muy bien, feliz para hacer los conciertos de la gira aquí en México, estamos listos"

"Yo creo que la recuperación va en uno, en la disciplina que le pongas, me tocó viajar con mi fisioterapeuta para todos lados para poder recuperarme rápido porque tenía muchos compromisos que ya tenía pactados antes de la operación, así es que lo importante es que estoy bien, muy feliz".

Este jueves el cantante apareció por la Pink Carpet del Fashion Fest de Liverpool, donde estuvo como invitada principal la modelo Barbara Palvin. Ya en el evento, cantó temas como "Amigos con Derechos".

Por otro lado, el ángel de Victoria’s Secret se adueñó de la pasarela muy a su estilo.

"Feliz de regresar a una tierra que quiero, que me ha abierto las puertas, me ha abierto sus brazos y después de ser coach de "La Voz" me da mucha alegría, estoy muy bien, feliz para hacer los conciertos de la gira aquí en México, estamos listos", agregó el colombiano.

Acabo de aterrizar y me muero por unos tacos �� �� Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el 28 de Mar de 2019 a las 5:13 PDT

El 26 de marzo pasado se viralizó un video en donde Maluma sorprende a una chica en el aeropuerto de Antioquia que cantaba con su banda "Corazón", él se sumó y terminó la canción, cosa que recuerda con cariño.

"Fue muy bonito llegar allí y ver que la gente me quiere, eso representa muchísimo, quedarme allí con ella a cantar mis canciones fue algo muy especial, no fue planeado para nada, ella estaba cantando una de mis canciones, fue algo bien bonito".

En mayo el cantante hará parada dos veces en el Auditorio Nacional en busca de tener un encuentro más cercano con la gente.

