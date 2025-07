El actor estadounidense Malcolm-Jamal Warner falleció a los 54 años de edad al ahogarse durante unas vacaciones en Costa Rica, de acuerdo con una nota publicada por ABC.

La Policía Nacional costarricense informó a la publicación que el actor conocido por interpretar a Theodore 'Theo' Huxtable en la serie de NBC, El Show de Bill Cosby, se ahogó cerca de la playa Cocles en el país centroamericano el domingo y que la causa oficial de su muerte fue asfixia.

La policía indicó que una fuerte corriente logró atraparlo mientras nadaba, su cuerpo fue encontrado ayer por la tarde.

Warner dió vida a Theo Huxtable durante las ocho temporadas emitidas de 'The Cosby Show', protagonizada también por Bill Cosby, que seguía la vida en familia de un médico obstetra y una abogada en Brooklyn.

Su actuación le valió una nominación al premio Emmy, y posteriormente realizó trabajos en series como 'Malcom & Eddie', 'The Magic School Bus', en la que prestó su voz, 'Reed Between the Lines' o 'The Resident'.

El actor también fue merecedor de un Grammy por su participación en el tema 'Jesus Children' de Robert Glass Experiment', además de obtener una nominación a mejor álbum de poesía hablada por 'Hiding In Plain View'.

Entre sus últimos trabajos se encontraba el pódcast 'Not All Hood' y series de televisión como '9-1-1' (2024) y 'Alert Missing Persons Unit' (2025).

