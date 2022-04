Majo Aguilar vive su mejor batalla

Todos los sábados a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca Uno, se transmite el programa de competencia “Music Battles México” donde solistas o agrupaciones que ya cuentan con una importante trayectoria dentro del mundo de la música se enfrentan en batallas para encontrar a la nueva figura de la música regional mexicana.

Estos talentos están en una aplicación llamada “MUBA”, la cual puede descargarse en cualquier dispositivo móvil. De esta manera, el público accede a ella, los escucha y a través de sus votos elegirá a los competidores que deberán enfrentarse mediante una batalla, misma que se transmitirá en pantalla. La conducción corre a cargo de Patricia Navidad y el jurado está conformado por Laura Zapata, Blanca Martínez “La Chicuela”, Majo Aguilar y “El Bebeto”.

En entrevista con EL INFORMADOR, Majo señala que “es un programa divertido y muy interesante, porque es muy diferente a cualquier otro concurso de cantantes que hayamos visto en la televisión... Es el primer show donde se busca un cantante bajo el género del regional mexicano, así que es darle el valor a nuestra música. Además, ninguno (de los concursantes) es principiante, algunos ya han hecho discos o sacado sencillos, ya se han preparado. Entonces, el talento que se está viendo es muy bueno. La otra cosa que está bien padre en este reality, es que a diferencia de otros, es que si ya no pasaron a la semifinal (los participantes), no los eliminan para siempre, si tú votas por ellos en la aplicación pueden volver al programa en vivo para tener una nueva oportunidad”.

La integrante de la dinastía Aguilar señala que el jurado que se conformó cuenta con una gran trayectoria: “A mí lado izquierdo está ‘La Chicuela’ y es una adorada, y me siento muy afortunada de que sea mi compañera porque le estoy aprendiendo mucho, es la periodista que más sabe del regional mexicano”. Sobre Laura, la describe como la señora de las telenovelas, el teatro y la actuación. “Trae este personaje de villana, pero es divertidísima, y ‘El Bebeto’ también es chistosísimo, es un caballero”.

Sin embargo, si no están de acuerdo con sus opiniones, lo externan abiertamente en el programa. “Traemos un humor bárbaro, pero en el programa de repente sí nos damos nuestros ‘quites’ de algo en lo que no estamos de acuerdo, pero cuando nos bajamos (del escenario) somos amigos y nos llevamos increíble”.

Constructiva y receptiva

En cuanto a la perspectiva con la que se dirige a los concursantes, resalta que ella enfoca sus críticas en la manera en la que interpretan las canciones y la forma en la que pueden mover los sentimientos de los demás a partir de interpretarlas. La desafinación no es un tema tan crucial para ella siempre y cuando el artista en el escenario provoque emociones importantes.

“Yo como jueza, lo hago con mucha humildad, desde muy chiquita me he preparado, he estudiado canto, este año cumplo cinco años de carrera, de haber sacado mi primer EP, aun así, yo sé que en 20 o 30 años todavía tengo muchas cosas que aprender”.

Majo agradece la buena respuesta del público hacia el regional mexicano donde cada vez se rompen más estereotipos llegando a nuevos públicos y fusionándose con otros géneros. Finaliza al decir que seguirá desarrollando más música y que pronto comenzarán sus presentaciones en solitario, empezando por la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.