Madre de Marilyn Cote ya había advertido del comportamiento de su hija

El caso de Marilyn Cote ha ganado gran atención en las redes sociales, debido a las polémicas relacionadas con su presunta actividad como psiquiatra en México y Estados Unidos, brindando servicios en el ámbito de la salud mental sin estar certificada para ello.

Lo anterior, luego de ser exhibida en redes sociales por hacerse pasar como psiquiatra, pues operaba ilegalmente con cédulas profesionales fraudulentas y prometía curar la depresión en ocho días. Aurora Mendoza, madre del esposo de Marilyn Cote, reveló en una entrevista que fue amenazada por la abogada cuando se dio cuenta que su hijo era dopado por ella.

Por medio de una plática con Azucena Uresti en Radio Fórmula, la madre de la víctima detalló que familiares de Cote le advirtieron del comportamiento de la falsa psiquiatra. "Recibí una llamada de la mamá y la hermana diciéndome que me llevara a mi hijo de Puebla, porque si no amanecía un día muerto en una banca de Puebla su propia hija me lo iba a matar", reveló.

"Mi hija es una charlatana, es una farsante, estafadora, todos sus títulos son comprados, ella no es lo que dice ser", expresó la madre de Marilyn Cote. Por su parte, la madre de la víctima señaló que recibió amenazas e insultos por parte de la abogada. "Me empezó a insultar, me mandaba mensajes amenazadores, me estaba extorsionando".

