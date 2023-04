¿Madonna y Lucía Méndez no se llevan? Esto sabemos (VIDEO)

El pasado lunes, ‘’la reina del pop’’ confirmó que México será uno de los países que visitará por su gira artística ‘’The Celebration Tour’’, con el que estará celebrando sus 40 años en la escena musical.

A pesar de la emoción de los seguidores de la intérprete de ‘’Like a Virgin’’ por el regreso a México luego de varios años, recordaron aquella vez en la que Madonna y Lucía Méndez tuvieron sus roces.

Fue en una entrevista con el programa de farándula ‘’Hoy’’, en el que Andrea Legarreta dice que Lucía Méndez ‘’desairó’’ a Madonna.

El conflicto

Fue hace al menos 20 años el encuentro entre ambas celebridades, pues Lucía Méndez asistió a un concierto de ‘’la reina del pop’’ y no se paraba de su asiento, permanecía sentada.

Dicha acción enfureció a Madonna y ésta, se acercó la actriz mexicana y le pidió que se levantara a ‘’ovacionarla’’ y disfrutar de su show bailando de pie.

Pero Lucía Méndez no se iba a dejar y no cedió, a lo que Madonna le dijo ‘’Fuc.. you’’. Incluso los guardias de seguridad de Madonna se acercó a Méndez para solicitarle que se levantara pero de nuevo la actriz no iba a ceder y les dijo ‘’I’m gonna call my lawyer’’ lo que significa ‘’Voy a llamar a mi abogado’’, frase que se volvió icónica de la famosa.

La actriz mexicana no podía estar de pie porque tenía lastimada la rodilla, según confesó.

Historia inverosímil

Cuando Lucía Méndez confesó su roce con Madonna, la gente la tachó de mentirosa y que sólo quería hablar de eso para ganar popularidad, pero se hizo viral un video en el que Madonna se muestra enojada porque los organizadores de su concierto, pusieron en las primeras filas a personas que la miraban con malos ojos.

Este video le daría peso a la declaración de Lucía Méndez, pues aseguran que tiene sentido que lo diga, ya que Madonna se enoja cuando la gente que asiste a su concierto no se muestra enloquecida bailando y cantando su música.

