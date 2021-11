"Angel watching over me", fue la descripción que Madonna escribió en la publicación que hizo este miércoles en su cuenta de Instagram, una cuenta con más de 16 millones de seguidores y a quienes compartió diez fotografías que no solamente conmocionaron a los internautas, también generaron un intenso debate entre lo que debe o no publicarse en las redes sociales.

La sexagenaria cantante aparece al interior de una recamara acostada sobre una cama con sábanas, almohadas y hasta un edredón color blanco, mientras, ella viste una atrevida lencería compuesta por unas medias de red que le llegaban a la parte superior del abdomen, una tanga y un sostén que prácticamente no dejaba nada a la imaginación, mismo que combinó con un collar con un dije de cruz, pulseras y unos tacones negros del diseñador Christian Louboutin por su característica suela de color rojo.

INSTAGRAM/@madonna

Sin embargo, lo que más provocó la reacción de las personas es que las tomas estaban hechas con lo que definieron como "estilo porno", calificándolas de indignas y alarmantes.

A pesar de que no es la primera vez que Madonna publica instantáneas atrevidas en sus redes sociales, esta serie de imágenes rápidamente alborotaron a los millones de seguidores de la cantante, así como a sus detractores, quienes no dudaron en llenar la caja de comentarios con opiniones dividas entre los que aplaudieron la publicación y la audacia de Madonna y, los que la criticaron por confundir Instagram con Pornhub.

TWITTER/@activrightbrain

"Esto se está poniendo un poco embarazoso ahora. Tus hijos deben estar muy orgullosos de ti, hemos visto mucho con el libro Sex y fue valiente entonces…"; "¿POR QUÉ MADONNA?… ¡Eres mejor que esto!"; "En lugar de hacer estas fotos ridículas, haz música de calidad como solías hacer"; "Tener respeto propio a esta edad te sentará mejor", fueron algunos de los comentarios negativos que recibió la que es mejor conocida como la "Reina del pop".

AF