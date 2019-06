Maca Carriedo se afianza en la comedia

La comunicadora y ahora actriz, Maca Carriedo, tiene una sentido del humor muy peculiar que ha conquistado a propios y extraños por su naturalidad para empatizar con la audiencia. Y ese encanto que tiene lo transmite en la nueva etapa que vive “La Parodia”, programa de la barra de comedia de Televisa que se transmite todos los lunes al terminar el noticiero con Denise Maerker, quien de hecho, es una de los personajes estrella que interpreta Maca al igual que a la polémica Elba Esther Gordillo.

“Estoy muy contenta porque hubo todo un relanzamiento de la barra de comedia del canal Las Estrellas y ‘La Parodia’ que ya había regresado desde hace un tiempo, se ha sabido posicionar muy bien, se ha hecho de un público que sabe que cada lunes va a poder ver en el programa los hechos reflejados de la actualidad y reírnos ya un poquito, porque creo que llega en un momento donde considero que reírnos es necesario”, cuenta en entrevista la también presentadora.

Sobre su experiencia en la comedia, dice Maca sentirse sorprendida de la buena acogida que ha tenido. “Inicialmente cuando me invita Reynaldo López (el productor) era solo para hacer la parodia del noticiero de Denise Maerker y no se salía mucho de lo que hago, que es seguir un telepromter con contenido armado y listo para conducir un programa. Pero después llegan más personajes y eso me hizo como ir un poco buscando en otro lado en donde yo no había experimentado y puedo decir que es de las cosas que más disfruto”.

Sobre los retos que implica meterse en la piel de un personaje como la maestra Elba Esther, Maca comenta que si bien disfruta mucho realizar este papel, también es uno de los más agotadores. “Elba Esther ya llevaba mucho tiempo alejada de los reflectores y ahora regresa y ha cambiado. En la parodia anterior la hacía Angélica Vale y la interpretaba de manera estupenda, en una etapa (especifica) de la vida de la maestra. Y ahora me toca a mí otra, me divierte mucho y sí ha sido un gran reto hacer a Elba Esther, es la caracterización que más trabajo me cuesta físicamente porque sí es muy pesada, es cuando más se me lastima la cara, por ejemplo”.

El tono de la comedia

En redes sociales tal parece que hay que ser políticamente correcto para no herir susceptibilidades, y a los comediantes les toca padecer ese aspecto, en ese sentido, Maca dice que al menos en el programa, ella y sus compañeros buscan que el público pase un rato ameno. “Yo creo que la gente, o una parte de la sociedad, hoy ha decidido ofenderse de todo, pero yo he decidido no ofenderme de nada mientras haga mi trabajo. Entonces, sin faltar el respeto a nadie, hago mi trabajo y hago lo que siento y si hay alguien que se ofenda, está bien, lo respeto y la que no se ofende soy yo”.

Sobre incursionar en otras áreas de la actuación, pues ya ha probado con “La Parodia” y “Los monólogos de la vagina”, dice Maca que prefiere ir paso a paso. “Me encantaría, pero me voy con cuidado y con mucho respeto para con las personas que ya lo hacen, aprendo de mis compañeros y sí se presenta la oportunidad, seguramente la voy a tomar y si me doy cuenta que no estoy a la atura del reto, pues lo intentaré hasta que sienta que sí". Con respecto a la conducción, Maca también continúa trabajando en Unicable.