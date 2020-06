Maca Carriedo celebra la fiesta de una lucha

La conductora y comediante Maca Carriedo es una de las invitadas a la XLII Marcha del orgullo LGBTTTI, que este año se realizará de manera digital por YouTube con artistas como Thalía, Jesse & Joy, OV7, Cristian Chávez entre otros.

"Creo que estamos siendo testigos de cosas que se están haciendo por primera vez en la historia y que la marcha no pare en estas circunstancias me conmueve mucho, porque yo sé que es una fiesta, pero puede ser una fiesta hoy debido a la labor que han hecho muchos antes", señaló.

Maca será una de las participantes en la recta final de la manifestación que también incluye a personalidades como Playa Limbo, Andy Zuno y Daniel la Spalla y que por el coronavirus ha recurrido a esta modalidad para este sábado a las 12:00 horas por el canal de YouTube Marcha LGBTI CDMX.

La conductora aplaudió que gracias a la lucha, hoy puede hablarse más abiertamente de las preferencias.

"Antes las personas no tenían libertad y tenían que vivir con vergüenza, me gusta mucho que esto no se detenga".

