Este jueves 17 de enero, fue lanzado el “proyecto perdido” del rapero estadounidense Mac Miller , quien falleció el 7 de septiembre del 2018, a causa de una sobredosis accidental. Balloonerism es su segundo álbum póstumo, y llega dos días antes del que habría sido el cumpleaños número 33 del cantante, y cinco años después del lanzamiento de su primer álbum póstumo, Circles.

¿Quién fue Mac Miller?

Nacido el 19 de enero de 1992, en Pittsburgh, Pensilvania, Malcolm James McCormick, artísticamente conocido como Mac Miller, fue un rapero, cantante y productor discográfico muy reconocido mundialmente.

Su carrera despegó a principios de la década de 2010, cuando lanzó mixtapes como K.I.D.S. y su álbum debut Blue Slide Park en 2011, el cual se convirtió en el primer álbum independiente en alcanzar el número uno en las listas de Billboard, en más de una década.

A medida que crecía como artista, Mac Miller evolucionó hacia un sonido más maduro y experimental, incorporando elementos de jazz, funk y soul. Obras como Watching Movies with the Sound Off (2013), The Divine Feminine (2016) y Swimming (2018), muestran su crecimiento tanto lírico como musical, explorando temas más introspectivos como el amor, la lucha con las adicciones y la salud mental.

Además de su carrera como rapero, también se destacó como productor bajo el seudónimo “Larry Fisherman”, colaborando con numerosos artistas y demostrando su versatilidad en la música.

Lamentablemente, el cantante falleció el 7 de septiembre de 2018, a los 26 años de edad , debido a una sobredosis accidental. Su muerte dejó un impacto significativo en la industria musical y en sus fans, quienes valoran su honestidad emocional y su legado artístico.

Su álbum póstumo Circles (2020) fue lanzado como un complemento de Swimming, mostrando su continua evolución artística y consolidando su lugar como uno de los talentos más innovadores y queridos de su generación.

Balloonerism

Este álbum fue grabado entre 2013 y 2014, y es descrito como una cápsula del tiempo de una de las etapas más creativas del artista. El proyecto se dio entre la creación de su álbum Watching Movies with the Sound Off y el mixtape Faces.

De acuerdo con Genius, este álbum surgió durante una inspiradora semana de improvisación, y aunque Mac pausó el proyecto para enfocarse en otros proyectos, Balloonerism nunca dejó de ser un trabajo importante para el rapero.

Durante años sus fans lo denominaron como el “álbum perdido”, pues circularon en la web varias versiones no oficiales de algunas de las canciones.

Su equipo, queriendo honrar la memoria y visión del rapero, decidió rescatar el proyecto , entregándolo a sus fans y al público el día de hoy, mismo día en el que se publicó Circles hace cinco años.

Las especulaciones sobre el lanzamiento del séptimo trabajo discográfico del cantante, comenzaron en noviembre del 2024, al ser insinuado en el festival Camp Flog Gnaw de Tyler, the Creator, con un fragmento de la canción “5 Dollar Pony Rides” y un misterioso video con la portada del álbum. Poco tiempo después, su equipo confirmó oficialmente el lanzamiento del álbum, a través de un emotivo post en Instagram.

Tracklist

Tambourine Dream

DJ’s Chord Organ – feat. SZA

Do You Have a Destination?

5 Dollar Pony Rides

Friendly Hallucinations

Mrs. Deborah Downer

Stoned

Shangri-La

Funny Papers

Excelsior

Transformations – feat. Delusional Thomas

Manakins

Rick’s Piano

Tomorrow Will Never Know

Una película

Como un complemento del álbum, habrá una película animada titulada Balloonerism: A Film Based On The Album By Mac Miller, que será estrenada en varias ciudades del mundo. Esta película, dirigida por Samuel Jerome Mason, explora temas como la juventud, la adultez y el tiempo. Aún no se da a conocer la fecha en la que estará disponible para todo el público.

Este álbum es considerado un regalo para los fans de Mac Miller , y una manera de demostrar el gran impacto que el rapero ha tenido en el ámbito musical, y en el arte en general. Es un proyecto que destaca sus habilidades creativas, así como su pasión y amor por la música, o en sus propias palabras “music is a beautiful thing” (la música es algo hermoso).

Puedes disfrutar del álbum en todas las plataformas de audio.

