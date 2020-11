Lupita Jones le responde a Sofía Aragón: Yo sé sus traumas

Lupita Jones contestó a las declaraciones hechas por Sofía Aragón este lunes por la noche y señaló: "puedo contar la parte de todas las demás porque yo sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean, desde la drogadicta, la alcohólica", dijo en una transmisión en vivo.

Cuando decía esto, una voz masculina agregó que también de "la golfa", a lo que la directora del certamen sonrió, y continuó.

"Es mejor para ellas que yo no hable, y no lo hago porque no las quiero perjudicar, porque no es mi papel, porque yo sí empodero. Jamás buscaré cómo perjudicar a nadie, soy una mujer que construye, no destruye".

Sofía Aragón, Miss Universo 2019, hizo una transmisión en la que habló del nulo apoyo económico por parte de Lupita cuando se preparó para dicha competencia, así como el haber sido ignorada todo este tiempo, aunque a ella le correspondería entregar la corona a la nueva belleza, sin importar que pertenezca a la televisora de Azteca, pero Lupita no se quedó callada y echó mano de los "traumas" con los que llegó la modelo a su organización.

"Yo sé los traumas, las inseguridades con las que llegó (Sofía), yo puse un equipo de trabajo con ella para ayudarla a superar todos sus traumas, inseguridades"

Sofía llegaba desgarrándose las venas, arrastrada, sin bañarse a la oficina, en depresión total por todo lo que decían de ella en redes sociales.

Tras "Sacarla de sus depresiones", como dijo Lupita en el video que subió a su cuenta de Instagram, buscó operarle la nariz, de su dinero, los dientes y demás, y en todo momento recalcó que Azteca, la empresa a la que hoy pertenece Sofía, siempre se lavó las manos para apoyarla en el camino e incluso, no querían que ella ganara el certamen.

"Durante el trayecto de la última gala me mandan llamar las jueces y me dicen que cambiaron de opinión (sobre la ganadora), y yo dije que cómo, si la producción ya tenía el resultado. Claudia (la otra concursante) la regó en la noche final, no sé qué le pasó, se sintió segura, ya no le echó ganas, pero en ese momento las jueces cambiaron de opinión. Y les dije, bueno, adelante, me dijeron que qué opinaba y dije que como participante no tiene la belleza -esa era la verdad- pero eso se le puede dar, eso se arregla".

Cuando Lupita le informó a la gente de la televisora del Ajusco, la respuesta de una persona de la televisora (cuyo nombre no reveló) fue así.

"Cuando hablo con las personas de Azteca, les digo, es que los jueces cambiaron de opinión y para ellos la ganadora es Sofía, y tengo los mensajes de Whatsapp, yo estaba en el foro, yo no me podía salir. Me mandan mensaje de la producción y me dicen: Es que ella no puede ganar, tiene que ganar la que ya habían dicho. Les dije que ya las jueces decidieron...fue un drama. Una persona de Azteca decía que no, y lo tengo allí, por si alguien tiene duda, con mucho gusto les enseño el mensaje. Me estaban aventando a mí a que yo fuera a querer convencer a las jueces, total que yo defendí la decisión de las jueces, y esta persona me dice: pues es que se están equivocando".

Cuando coronaron a Sofía, los conductores le dijeron a Claudia (Lozano): es que tú eres la que iba a ganar, según recordó Lupita.

Azteca, agregó, siempre evitó ayudar a Sofía, y no quiso dar detalles de su relación por contrato, pero dijo que en apoyo económico o respaldo para pagar la preparación de las reinas sale de la comercialización del evento, pero Lupita no podía comercializar el evento porque por contrato era parte de las acciones de Azteca, y no le dieron ni un centavo para Sofía.

"Yo no comercialicé nada y no me dieron ni un centavo para poder apoyar a Sofía, lo único que pude conseguir es que pagaran su boleto de avión, de allí en fuera nada más, le dije: 'Sofía, la cosa está así...', desde el principio fui bien neta con ella… a la mera hora no hicieron nada por ella", dijo.



Alguien más en la grabación, una voz masculina, agregó que la televisora estaba checando si le daban un auto, pero se lavaron las manos. Por lo que Lupita invirtió en ella de su bolsa, como dijo en esa misma transmisión en vivo.

"Poniendo en riesgo el patrimonio de mi hijo yo invertí en Sofía para arreglarle la nariz, arreglarle los dientes, arreglarle una liposucción, el viaje a Nueva York, todo eso financiado por mí, tocando puertas, tratando de que alguien nos brindara apoyo y yo poder recuperar lo que estaba invirtiendo".

También detalló que aunque Sofía decía conocer gente en Guadalajara, muchos se negaron a ayudarles.

"Ella juraba que todo el mundo en Guadalajara la amaba y le dije 'bueno', estuvimos tocando puertas, visitamos al gobernador, nomás nos dieron largas, varias puertas que tocamos incluso un par de empresarios nos cerraron la puerta en las narices literal y nos dijeron que si 'se trata de esta mujer no queremos tener nada que ver', con ustedes lo que quieran, con esta mujer nada".

Enfatizó que las cosas que consiguió Sofía en el camino, como hacer charlas Ted Talks y hasta publicar su libro, fue gracias a que ella habló con esas personas para que le abrieran las puertas, es decir, le construyó un CV para que llegara al certamen internacional con un antecedente.

"Ella moría por sus Ted Talks, decía 'es que ya mandé solicitud para las ted talks', y que no le habían contestado. Me puse a buscar amigos, pedí el teléfono y les dije que me encantaría que lo hiciera antes de irse a Miss Universo, para que vaya con un CV de que ya da Ted Talks la niña, allí va la tonta de lupita, y me dijeron que mira déjalo ver porque ya están todas las puertas cerradas, y me preguntaron 'oye Lupita, va, ¿de qué habla la niña?', después de allí se le abrieron las puertas para seguir haciéndolo, y qué bueno".

Sobre el hecho de que Sofía no entregue la corona a la nueva reina de belleza, comentó que confía en algo que le contó alguien muy cercano a la aún reina de belleza, y que tiene que ver con que la joven no quiere estar relacionada a estos certámenes.

"Está muy indignada y muy herida porque no va a venir a entregar su corona, hace unos meses a una persona muy cercana a ella, que hasta ayer era cercana a la organización, es que 'yo ya no quiero que mi imagen se relacione con concursos de belleza' y yo dije que cómo, ¿de dónde salió, cómo llegó a dónde está?, si pagaba porque la voltearan a ver y porque la pusieran en una pasarela, y llegó a este certamen que fue el que le dio una oportunidad y un reconocimiento y un posición, y ahora está muy indignada porque no va a venir a coronar, cuando ella lo dijo y confío en una persona que me lo dijo".

A todos los fans que hoy apoyan a Sofía, también les envió un mensaje: "Todos esos fans que se rompen las venas por ella, señores, a la señorita le valió un bledo los concursos, lo único que quiere es venir y aprovechar esta última oportunidad para venir a pararse como la gran reina a recibir el reflector y el aplauso, perdón, no se lo voy a dar. Aquí hay un conflicto de televisoras, que eso no lo terminan de entender. Qué bueno que Azteca no tenga problemas, Azteca no tiene nada que ver en este evento, absolutamente nada, Imagen es quien está transmitiendo nuestro evento y con quien planeamos tener una relación a largo plazo".

Al terminar sus palabras, las nuevas concursantes del certamen le aplaudieron a Lupita, y varias de ellas tomaron la palabra para dar mensajes cuestionando a su compañera.

"A mí me parece una falta de respeto que las exreinas que pues sí, ya ganamos, ya obtuve todos los beneficios, y ahora sí me vengo a quejar. Si tú estás viendo la situación desde adentro por qué no te quejaste antes, por qué te esperaste a obtener todos los beneficios, a obtener un contrato, colgarte de la marca para después venir a hablar de la coordinadora nacional, se me hace muy ridículo", dijo una de ellas, y otra agregó.

