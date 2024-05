Luna de Flores 2024: los mejores rituales para este 23 de mayo

El calendario lunar nos indica una vez más que es momento de aprovechar las energías que nos brinda este astro. El cual ha sido utilizado de múltiples maneras debido a todo lo que otorga, la Luna es el astro de la abundancia, beneficiando así al sector agrícola, brinda abundancia en los tiempos de cosecha debido a que la Luna esta conectada con el renacer de algunas plantas.

En el ámbito personal la Luna es auxiliar de la bondad e influye en el amor también. A continuación, te explicaremos algunos de los rituales que debes realizar para aprovechar de una mejor manera los beneficios que brinda este cambio de temporada.

Ritual para la prosperidad

Este ritual debe ser realizado procurando que la luz de la Luna este presente, de esta manera aseguramos que la abundancia que buscamos llegue a nosotros.

Debes realizar lo siguiente: En una hoja blanca debes escribir con tinta roja lo más detallado lo que buscas a nivel económico, después debes doblarlo en cuatro y prender una vela amarilla y una de color rojo, al momento de hacerlo pronuncia en voz alta: "Merezco abundancia y prosperidad, y las voy a conseguir"

Ritual para el amor

Este ritual sirve para brindar un cambio de rumbo en tu vida amorosa actual, ya sea que te encuentres en pareja o soltero.

Debes escribir en una hoja blanca con tinta negra los aspectos que te gustaría cambiar de tu situación. Después dobla la hoja tres veces y quema lo escrito con la llama de una vela, no importa el color de esta.

Sin embargo, si lo que buscas es que aspectos de tu situación amorosa no cambien, solo buscas conservarlos para su permanencia absoluta, repetirás los mismos pasos, no obstante, esta hoja no debe ser quemada, sino rociada con agua de rosas y depositada en un cajón que este cerca de ti al dormir.

Ritual para las malas energías

Una situación que nos persigue a todos de manera constante es el mal de ojo, si quieres evitarlo, prueba los siguientes pasos.

Este ritual es muy simple y efectivo, enciende dos velas una blanca y una morada, enciende el incienso de tu preferencia y coloca en tu mano izquierda una cinta morada para luego repetir: "Que quienes me rodean sin buenas intenciones se distancien y sigan su camino".

CT