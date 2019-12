Luisito Comunica se va de viaje a la FIL

Viajar es una de las experiencias más placenteras de la vida y el YouTuber más famoso de México y América Latina, Luisito Comunica, lo sabe muy bien. Y ayer llegó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para promover su reciente libro “Lugares asombros. Travesías insólitas y otras maneras extrañas de conocer el mundo”, editado por Alfaguara.

Luisito comparte en entrevista que prácticamente la idea de hacer el libro le nació un día que despertó con esta curiosidad: “Yo tenía la inquietud desde hace tiempo y ahora que tenía un poco de más habilidad y la voz, pues por qué no intentarlo. Entonces, desarrollé la idea y se la presentamos a la editorial. Obviamente queremos que sea un libro cool para todos, dirigido a mi audiencia, pero también en general, que sea un libro que se venda y si es del rubro de viajes, por qué no enfocarnos a eso”, comentó en entrevista.

“Se me hizo una buena primera entrada a la industria con un libro que esté en mi rubro y que la gente esté interesada y luego tal vez ya aventurarme a algo distinto, pero hoy por hoy, la verdad es que me ha encantado este libro, me gustó mucho cómo quedó, el sujetarlo y el verlo me pone muy feliz, sí fueron varios meses de trabajo, no tan duro, pero sí constante”.

El texto está dividido por lugares: los abandonados, los místicos, los alocados, los embrujados y los perturbadores, habla de los lugares y ciudades que visitó, brinda un contexto del estilo de vida de esas regiones y ofrece tips sobre cuánto gastar, qué comer, dónde hospedarse, qué visitar y qué llevar en la maleta.

“Lo que quise hacer fue buscar sitios que igual y la gente sí conoce, pero que no saben que pueden visitar y también buscar lugares que son increíbles y asombrosos. Hay mucha reflexión en el libro, yo sí aprendí que me comunico diferente con palabras escritas a como me comunico enfrente a una cámara; por ejemplo, porque cuanto tienes una, tienes la facilidad de explicar muy detalladamente mientras platicas, y con palabras escritas no. Entonces, tienes que buscar la manera de describir todo, de plasmarlo todo en la imaginación del lector”.

Entre los planes que tiene Luisito está el interés de hacer otro libro donde solo se enfoque en un tema: “Ahorita la verdad quiero hacer un libro de otro tipo, igual y también documental, pero me gustaría adentrarme más a un tema en específico. Creo que ‘Lugares asombrosos’ es un libro muy entretenido, muy fácil de leer y muy diverso, pero el reto será interesante porque no es lo mismo mantener la atención de alguien por 300 y tantas páginas de temas diversos que de uno (en específico), estoy curioso e intrigado de saber qué vamos a hacer después”.

Finalmente comentó que seguirá haciendo sus videos de viajes y adelantó que tiene la intención de hacer alguna producción cinematográfica.