Luisito Comunica habla sobre su procedimiento médico con material radioactivo

El creador de contenido Luisito Comunica generó inquietud entre sus seguidores el pasado 18 de febrero, luego de publicar imágenes desde un hospital. Más tarde, a través de su canal de YouTube, explicó que había sido sometido a una intervención quirúrgica en la columna debido a una malformación que le causaba molestias y restringía su movilidad.

De acuerdo con el influencer, su problema de salud se debe a que su columna vertebral es excesivamente recta, lo que, combinado con su estilo de vida activo y los constantes viajes que realiza por trabajo, terminó agravando la situación. Tras consultar con especialistas, se determinó que la opción más adecuada era la cirugía, con el objetivo de corregir la afección y mejorar su calidad de vida.

Durante su proceso de recuperación, Luisito Comunica sorprendió a su audiencia al revelar que había recibido una inyección con material radioactivo. A través de sus historias en Instagram, detalló que se trataba de un procedimiento médico utilizado para evaluar su evolución postoperatoria y asegurar que todo marchara según lo previsto.

El estudio, denominado Gammagrama, es un análisis especializado que permite examinar el estado de los órganos y tejidos mediante la administración de una sustancia radioactiva, la cual es rastreada con un dispositivo especial llamado gammacámara para identificar posibles irregularidades.

Sobre este tema, el influencer compartió en sus redes sociales: “Todo ha salido muy bien, pero para asegurarse de que no haya complicaciones, me aplicaron este material y me harán un estudio llamado Gammagrama”.